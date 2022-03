Sociaal project Papillon biedt hulp aan gezinnen in energiearmoede: “Mogelijkheid om elektrische toestellen te huren”

Ruim 20 procent van de gezinnen kan in ons land amper zijn energiefactuur betalen. Dit komt door de stijging van de energieprijzen in 2021, maar ook door het gebruik van energieverslindende huishoudtoestellen. Het sociale project Papillon wil daarom gezinnen in energiearmoede hulp bieden. Het initiatief komt van opbouwwerker Stefan Goemaere.

“Steeds meer gezinnen krijgen het extra moeilijk om hun facturen voor elektriciteit en/of gas te betalen. De stijging van het sociale tarief werd dan wel geplafonneerd, de prijsstijging komt toch hard aan bij kwetsbare gezinnen. De energiefactuur wordt eveneens de hoogte in gejaagd door het gebruik van energieverslindende huishoudtoestellen, wat nog meer tot financiële problemen leidt”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren.

“Daarom kunnen kwetsbare gezinnen in Oudenburg vanaf nu energiezuinige toestellen huren via Papillon, een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen (SAAMO), het Welzijnshuis en Bosch.”

Huurmodel

Mensen die het financieel moeilijk hebben, hebben vaak geen budget om energiezuinige toestellen aan te kopen. Daarom dacht opbouwwerker Stefan Goemaere van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen (SAAMO) een project uit om mensen in energiearmoede toch toegang te bieden tot zuinige toestellen. “Het project werkt met een huurmodel, om zo de energie- en waterfacturen te doen dalen en energiearmoede aan te pakken. Via Papillon kunnen kwetsbare gezinnen huishoudtoestellen huren voor 8 tot 9 euro per maand en dit voor een periode van tien jaar. Het aanbod bestaat uit wasmachines, droogkasten, koelkasten, diepvriezers en vaatwassers”, legt Stefan Goemaere uit.

Gratis vervanging

De huishoudtoestellen van Papillon hebben een A++ of A+++ label, waardoor het energieverbruik over tien jaar drastisch daalt. In de huurprijs is gratis levering, installatie en onderhoud inbegrepen. Ook eventuele vervanging gebeurt gratis. Het huren van een energiezuinig toestel biedt heel wat voordelen.

“Wie het moeilijk heeft om rond te komen, kan vaak niet 700 euro in een keer neerleggen voor een toestel. Als ze op afbetaling kopen, komt daar nog intrest bij. Met het project Papillon moeten gezinnen zich tien jaar geen zorgen te maken over hun huishoudtoestel. De stad levert een bijdrage aan Papillon van 15 euro per gehuurd toestel”, verklaart Romina Vanhooren. “Naast het aanbieden van energiezuinige toestellen worden eveneens heel wat tips en advies gegeven rond energieverbruik. Zo leren mensen hun energiefactuur beter te begrijpen en kunnen ze die misschien nog verder omlaag krijgen. Daarnaast wordt ook gekeken hoe de woonkwaliteit en het wooncomfort kan worden verbeterd. Hiervoor wordt samengewerkt met Woonpunt en het Energiehuis.”

Papillon won al meerdere prijzen: de Klimaattrofee van De Standaard, de bronzen Belgium Business Award for the Environment, de derde plaats voor de EHS (Environment, Health and Safety) Award van Bosch, en de Berlin Design Award 2021 in de categorie Service – Maatschappij.

Wie moeilijkheden heeft om zijn energiefacturen te betalen of interesse heeft om een huishoudtoestel te huren via Papillon kan hiervoor terecht bij het Welzijnhuis in de Hoogstraat 13, op 059 34 02 20 of via welzijnshuis@oudenburg.be.