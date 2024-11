Sociaal project met een hart: ‘t Geefhuisje in Oostende bestaat 1 jaar

Wasmachines, radio’s, juwelen, kleren en speelgoed. Dit kun je wekelijks vinden in ‘t Geefhuisje, een project met een hart. De organisatie richtte exact een jaar geleden de kamers van Strobloemlaan 8 in de wijk Stene in als een weggeefwinkel. Wij blikken met hen terug op een ongelooflijk jaar en kijken wat de toekomst voor hen in petto heeft.

Heel wat mensen hebben spullen die ze niet meer gebruiken of een tweede leven verdienen. Denk dan maar aan die set van borden en tassen die je al jaren niet meer uit de kast hebt gehaald, kleren die je niet meer draagt of speelgoed waar je kinderen al lang niet meer mee spelen. Aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die die spullen kunnen gebruiken. In Stene vonden enkele buurtbewoners en SAAMO West-Vlaanderen de perfecte oplossing. Samen richtten ze een leegstaand huis in de Strobloemstraat in tot ‘t Geefhuisje. Ondertussen kunnen mensen al een jaar lang spullen komen afgeven. En wie iets nodig heeft, die kan het gratis komen halen.

SAAMO organiseert al jaren buurtprojecten in De Nieuwe Stad in Oostende, zoals De Familiesalons of de Wijkfabriek. “We zijn al tien jaar acties aan het voeren hier in de buurt. Elke week werden er spullen en kleren aan ons bureau afgezet. Tijdens een van onze netheidacties werd het ons nog een duidelijk hoeveel spullen mensen hebben. We vonden dat we daar iets mee moesten doen”, verduidelijkt Veerle Verslype van SAAMO. “Op een middag hebben we een Geefplein georganiseerd in Stene. Tot onze verbazing kwam daar ontzettend veel man op af! We hebben toen een project ingediend voor Wijkprikkels en een huis ter beschikking gekregen van Woonsprong. Ja, voor ons was het duidelijk dat men dringend nood had aan een permanente plek waar er gratis spulletjes te vinden waren.”

Opnieuw verbinden

In ‘t Geefhuisje draait niet alleen om spullen afgeven en spullen vinden. Even belangrijk zijn de momenten van verbinding. “We zitten in een wegwerpmaatschappij. De meesten van ons hebben gewoonweg te veel gerief in huis. Er is een overaanbod, dus waarom zouden we het niet gewoon herverdelen? Wanneer mensen naar ‘t Geefhuisje komen, gaat ze echt heel gericht op zoek naar een ‘schat’. Jezelf eens een nieuw paar schoenen of een mooie serviesset gunnen kan je echt opfleuren”, vertelt Veerle. “Wat voor ons daarbij echt belangrijk is, is de verbinding van de buurt. Mensen die anders waarschijnlijk nooit tegen elkaar zouden spreken, ontmoeten elkaar spontaan in onze geefwinkel. Zo was er onlangs een rasechte Oostendse dame die even met de kindjes van een jonge moeder speelde zodat deze op haar gemak kleren kon zoeken. Dat zijn momenten die zo zeldzaam zijn geworden in onze gehaaste maatschappij.”

‘t Geefhuisje wordt gerund door een 15-tal vrijwilligers. Er is een aanbod van speelgoed, keukengerei, decoratie, multimedia, meubilair en heel veel kleding. En ja: alles is gratis. “We werken met een jeton betaalsysteem. Klanten krijgen vijf jetons die ze bij hun bezoek kunnen uitgeven. Dagelijks komen er zo’n 120 mensen over de vloer. Dat zijn ongeveer 600 spulletjes die per week en bijna herverdeeld worden. Daar zie je de solidaire circulaire economie in actie, goed voor de mensen en goed voor de planeet. Daar we gewoonweg te veel kleren hebben, kunnen mensen twee kledingstukken krijgen voor één jeton.”

Vrijwilligster Maddy Driessens (57) woont in De Nieuwe Stad. Zij was een van de stuwende krachten achter het project. “Ik ben er al bij van in het begin. ‘t Geefhuisje is zoveel meer dan louter een winkel waar je gratis spullen vindt. Tot vorig jaar kwam ik maar zelden uit mijn huis. Toen SAAMO ons vroeg om mee te denken over interessante activiteiten in de wijk, heb ik me meteen opgegeven voor het Geefplein. Dat beviel me zo dat ik nu ook al een jaar als vrijwilliger aan de slag ben in ‘t Geefhuisje. Ik voel me hier goed. We hebben een team van gemotiveerde mensen. Het vrijwilligerswerk heeft me opnieuw zin gegeven in het leven. Dat is fantastisch.”

Warme plek

Dat is zeker niet alles. ‘t Geefhuisje krijgt iedere week ook mensen van buiten de wijk over de vloer. “We bieden een warme plek voor mensen die nood hebben aan contact. Meestal zijn dan mensen die het financieel niet zo breed hebben. De meesten wonen uit Stene, maar ondertussen komen er ook al mensen van de wijk Konterdam of het Westerkwartier. Ja, we hebben al vaste klanten die we wekelijks zien. Andere springen sporadisch binnen”, duidt Veerle. “’t Geefhuisje is ook de brug naar het Inloopteam ‘De Viertorre’. Wij hebben bijvoorbeeld bewust geen kinderkleren, zodat we kansarme gezinnen kunnen doorverwijzen naar het inloopteam. Wanneer mensen voor het eerst bij ons komen, noteren we uit welke buurt ze komen, zodat we aan het stadsbestuur kunnen aantonen op welke wijk er nog meer ingezet moet worden.”

‘t Geefhuisje is voornamelijk actief op sociale media. “Onze Facebookpagina telt ondertussen 2.000 leden. Hierop posten we onze evenementen en acties. Foto’s van grotere meubels en spullen worden opgehangen aan de geefmuur of gedeeld in de Facebookgroep”, zegt Veerle.

Toekomstplannen

Tot Woonsprong van start gaat met de verbouwingen in de Strobloemstraat, heeft ‘t Geefhuisje een vaste stek. Maar de toekomst is onzeker. “We zijn opgestart in Stene en hopen hier ook te kunnen blijven. Hopelijk krijgen we een nieuwe stek in De Nieuwe Stad. Mijn grootste wens is dat er in elke wijk in Oostende een geefwinkel of geefhuis komt. Organisaties als deze verbinden mensen. Daarnaast is het, naast de Kringwinkel, een ongelooflijke manier om om te gaan met onze wegwerpmaatschappij en de circulaire economie”, besluit Veerle.

Ter ere van hun verjaardag, organiseert ‘t Geefhuisje op zaterdag 23 november van 10 tot 17 uur een groot feest in OC De Blomme. Kom dan gerust eens langs. Meer info vind je via www.saamo.be.