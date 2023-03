Sociaal Huis zet vrijwilligers in de bloemetjes

In het kader van de ‘Week van de Vrijwilliger’ trakteerde het Sociaal Huis alle vrijwilligers op een aangenaam feest in het buurthuis De Wieke. “Met vrijwilligerswerk zijn er alleen maar winnaars”, stelde schepen van Sociale Zaken, Welzijn en Senioren Louis Vanderbeken (CD&V) tijdens zijn gelegenheidstoespraak.

“Vrijwilligerswerk zorgt bij vrijwilligers voor relevante ervaring, tonnen plezier en een goede daad. Organisaties krijgen enthousiaste hulp en breiden hun team uit. Ook voor de maatschappij is vrijwilligerswerk een grote meerwaarde. Onze samenleving wordt er enkel mooier van. Iedereen wint! luidt de slogan van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. In het Sociaal Huis van Deerlijk hebben we momenteel 116 vrijwilligers over diverse doelgroepen en projecten heen: de Buur(t)tafel, de Minder Mobielen Centrale, Kind & Gezin, onze BIZondere duo’s, de vzw ‘t Netje… Onze vrijwilligers kiezen zelf hoeveel tijd ze besteden aan hun vrijwilligerswerk. Wij zorgen op onze beurt voor de nodige ondersteuning en begeleiding.”

Grootste waardering

“De vrijwilligers zijn niet alleen olie om de motor van onze maatschappij soepel en draaiende te houden, maar die vrijwilligers zijn eigenlijk een cruciaal onderdeel van die motor. Zonder hen valt de motor gewoon stil. Of je nu actief bent in een sport-, jeugd-, senioren- of culturele vereniging, of je eerder sociale taken opneemt… Je doet het en dat verdient onze grootste waardering.”