Sociaal Huis biedt gratis juridisch advies

Iedere Menenaar, die nood heeft aan juridisch advies, kan sinds begin dit jaar gratis bijstand krijgen van een advocaat. Het Sociaal Huis in de Noorderlaan 1 organiseert daarvoor vaste zitdagen.

“Met de stad Menen willen we ons als inclusieve stad onderscheiden. Vanuit onze sociale dienstverlening nemen we in functie van acute noden weloverwogen nieuwe initiatieven om kwetsbare inwoners te ondersteunen. Zo kan iedere inwoner van onze stad nu ook in het Sociaal Huis terecht bij een advocaat voor gratis juridische eerstelijnsbijstand”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq.

Zitdagen

Die juridische eerstelijnsbijstand houdt in dat iedereen met een eenvoudige juridische vraag gratis advies kan krijgen van een advocaat. Die zetelt op verschillende maandagen doorheen het hele jaar en dit telkens van 14 tot 16 uur. De eerstvolgende zitdagen in het Sociaal Huis in de Noorderlaan 1 zijn 13 en 27 februari, en 13 en 27 maart.

“Naast deze gratis juridische eerstelijnsbijstand kunnen onze inwoners voor verder juridisch advies ook nog steeds terecht bij de dienst rechtshulp, waar onze juriste de mensen bijstaat. Dit kan op afspraak via 056 52 71 00”, voegt schepen Declercq nog toe. (CB)