Sociaal Huis Avelgem mikt sinds coronacrisis op toegankelijkheid

De voorbije jaren werd er sterk ingezet op een drempelverlagende dienstverlening binnen het Sociaal Huis, een zeer druk bezette instantie. De corona- en energiecrisis vroegen dan ook een iets andere aanpak dan er op de planning stond.

“Samen met andere gemeenten zette Avelgem sterk in op psychologische ondersteuning binnen het Sociaal Huis”, opent schepen Sandra Platteau, tevens voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. “Zo is iedere Avelgemnaar die daar nood aan heeft welkom bij een van de psychologen voor een aantal sessies aan een verminderd tarief.”

“Want voor ons is een gezond evenwicht tussen lichaam en geest belangrijk in tijden waar er veel flexibiliteit van ons verwacht wordt. Voor gezinnen met schoolgaande kinderen hebben we ons aanbod aan brugfiguren verder aangesterkt. Zo is er sinds dit jaar niet enkel een brugfiguur in de basisscholen maar ook een brugfiguur actief binnen de secundaire scholen. Die brugfiguren helpen de jongeren en hun ouders om de contacten met school en andere diensten te versterken. Zodat iedere jongere met gelijke kansen kan starten op school.”

Veerkracht

“Om onze jongeren nog meer te ondersteunen, werd er vanuit Huis van het kind een werkgroep +12-jarigen opgericht, met als doel gepaste activiteiten zoeken om de jongeren binnen hun schoolomgeving te laten groeien in hun veerkrachtigheid. Het is mooi om te zien hoe beide lagere scholen maar ook secundaire scholen samen werken over de onderwijsnetten heen”, zegt Platteau.

Sterk sociaal beleid

“Daarnaast werd er sterk ingezet op koopkracht. Sinds kort maken we gebruik van de REMI-tool. Deze tool helpt onze maatschappelijk werkers om gezinnen die het financieel moeilijk hebben beter te begeleiden. Ook de gebruikers van de voedselbank Oeze Winkel kennen een groei. Zowel in aantal gebruikers als in diversiteit van aangeboden hulpgoederen.”

“De vrijwilligers dragen de visie uit dat mensen in armoede niet beperkt mogen worden in hun keuzevrijheid. Wanneer Oeze Winkel kan ondergebracht worden naast de Kringloopwinkel (na herstellingswerken aan het dak), kan er nog meer ingezet worden op ontmoetingsmomenten en netwerkversterkende activiteiten. Een sterk sociaal beleid, daar streven we naar”, besluit Sandra Platteau. (ELD)