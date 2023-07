Sobeka Kajakclub bestaat 80 jaar en telt 150 leden: “Al zeven atleten actief op Olympische Spelen”

Met een feestelijke zondag met tal van activiteiten werd het 80-jarig bestaan van Sobeka Kajakclub gevierd. De club mocht in al die jaren al 7 sporters afvaardigen op de Olympische Spelen. De club is nog altijd succesrijk en telt 150 leden.

Met voorzitter Henri Vansweevelt gingen we even grasduinen in de geschiedenis van de club. “De club werd in 1943 opgericht in de schoot van de firma Bekaert. Het bedrijf was bekommerd om het welzijn van de medewerkers en er werden enkele sportclubs opgericht. Zo kwam er ook een kajakclub die de verkeerdelijke naam Beka Kanoclub kreeg.”

Al in 1960 was het de beste kajakclub van het land en de leden behaalden 11 van de 23 titels op de Belgische kampioenschappen.

In 1963 werden de namen van de Bekaertclubs omgedoopt naar ‘sport en ontspanning Bekaert’, beter bekend als Sobeka. “Waren het vroeger enkel Bekaertmedewerkers die mochten aansluiten, dan was iedereen van het mannelijk geslacht nu welkom. De infrastructuur van toen, een kleine loods van 15 bij 7 meter, kon de veiligheid van de dames toen nog niet garanderen”, aldus Vansweevelt. 1971 werd een mijlpaal voor de club.

“Het kanaal werd verdiept en verbreed en de gemeente nam de doelstellingen van de firma Bekaert over. We kregen een grote ruimte in de gebouwen van de vroegere weverij La Flandre (nu De Brug) waardoor er ook dames lid konden worden.”

Prestaties

Met enige fierheid kijkt Henri Vansweevelt ook terug op de prestaties die de clubleden neerzetten.

“We mochten al zeven clubleden naar de Olympische Spelen sturen. Het begon in 1960 met Ivan Decock. In 1988 gingen Geert Deldaele en Inge Coeck. In 1996 werd Delphine Vandevenne geselecteerd en in 2004 waren dit Petra Santy en Wouter D’Haene. We sluiten het rijtje af met Laurens Pannecoucke in 2012.”

“We kunnen dus met optimisme naar de toekomst kijken”

Vorig jaar haalden ze met Lars Billiet en Raphael Akerele twee bronzen medailles op de wereldkampioenschappen voor junioren in Hongarije.

De club telt nu om en bij de 150 leden. “De botenloodsen zitten overvol.”, merkt Henri Vansweevelt op, “Door onze deelnames aan internationale wedstrijden en onze jaarlijkse internationale regatta, zijn we een begrip geworden in de kajakwereld. Ondertussen spreken we ook niet meer van Sobeka Kanoclub, maar van Sobeka Kajakclub.”

Toekomst

Stond de voorzitter even stil bij het verleden, dan is vooral de toekomst belangrijk. “We willen op sportief niveau bij de beste blijven en zullen individuele prestaties blijven ondersteunen. We willen onze sport verder promoten als gezonde ontspanning voor jong en oud. Ook G-sporters worden niet vergeten.”

Op financieel vlak is het wel iets moeilijker geworden.

“Er zijn de hoge kosten van energie en vervoer, ons busje is aan vervanging toe, en er is de inflatie. We zullen dus met ons allen een inspanning moeten doen om de kosten te doen dalen en de inkomsten te verhogen. Het verleden heeft mij geleerd dat we dat als club samen aankunnen. We kunnen dus met optimisme naar de toekomst kijken. Ik heb er alle vertrouwen in.”, besluit Henri Vansweevelt. (GJZ)