Snoezelkermis viert dertigste editie

De Snoezelkermis is een traditie in Kortrijk. Het is ontstaan vanuit het vroegere Stella-Maris Instituut en is ondertussen uitgegroeid tot een samenwerking tussen verschillende scholen van de Scholengroep RHIZO. Bij de “snoezelmethodiek” staat het zintuiglijk (her)ontdekken centraal.

Snoezelen valt onder de belevingsgerichte manier van zorg verlenen. Zo zijn bijvoorbeeld mensen met dementie of met een verstandelijke beperking vaak meer ingesteld op lichaamstaal en lichamelijk contact. Van 25 mei tot en met 16 juni komen ongeveer 1000 kinderen, jongeren en volwassenen met of zonder beperking op bezoek om via verschillende activiteiten te genieten van zintuiglijke prikkels.

“Alle zintuigen komen selectief aan bod: proeven kan in onze restaurantjes, voelen kan in de ruimtes ‘experimenteren met materialen en vloeistoffen’, horen wordt ervaren in ‘de muziekbelevingsruimte en het klankbos’, zien komt aan bod in ‘de kijkruimtes en het kijkbos’ en voor ruiken laten we de bezoeker de sfeer opsnuiven van de hele kermis”, zegt Joep Derie, leerkracht Expressie aan het vijfde en zesde jaar Jeugd- en Gehandicaptenzorg.

De leerlingen en studenten van VIVATO, Zorgplekleren ’t Vier en de Zorgkrachtschool van RHIZO staan in voor de inhoudelijke invulling van de ruimtes en de begeleiding. Zij denken een ruimte uit in functie van een bepaald thema, richten deze in tot plaatsen van verwondering, maken zelf hun voorwerpen en begeleiden de bezoekers in hun ontdekkingstocht. Dit betekent dat er zo’n 200 leerlingen van het vijfde, zesde en zevende jaar betrokken zijn. Tijdens het begeleiden oefenen ze dus ook aanpak en ontmoeting met bezoekers.

“Je ziet dat mensen met een beperking anders omgaan met de prikkels, op een intensere, maar rustigere manier. Daarnaast is het ook heel individuele reactie. Sommige bezoekers die doorgaans heel stille types zijn, bloeien opeens open bij het zien van ons kijkpad. Anderen zijn dan bijvoorbeeld niet te vinden in het behangen van papier met de dikke lijmpap”, lacht Joep. “Het hanteren het principe van eigen keuze en tempo. De keuze is rijk, maar de bezoeker geeft aan wat hij of zij leuk vindt. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk herbruikbaar materiaal die we op een nieuwe manier combineren. Zo proberen we ook in te zetten op ecologisch en duurzaam creëren”, zegt Joep.

Op de Snoezelkermis ontdek je zowel binnen als buiten veel fantastisch multi-sensoriële ruimtes zoals Lollipopland, een onderwaterwereld, een natuurtent, een voelpad en een muziekwereld in een houten draak gemaakt door vzw Vonck. Volgende week kan je de Snoezelkermis nog bezoeken op dinsdag 14 juni, woensdag 15 juni en donderdag 16 juni in het expressie- en experimenteercentrum Vil!a iMagina (Rollegemknokstraat 27). Voor meer informatie kan je mailen naar villa.imagina@rhizo.be.