Snoeiwerken langs jaagpad Lo-kanaal

Een aannemer is bezig met snoeiwerken langs het Lo-kanaal in Pollinkhove. Met een grote kraan worden volledige struiken verwijderd. Alleen her en der blijft een boom staan.

“Het gaat om een combinatie van hakhoutbeheer in het kader van het reguliere onderhoud en snoeiwerken naar aanleiding van de baggerwerken die plaatsvinden op het Lo-kanaal”, zegt Geert Weymeis, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg nv die instaat voor het beheer en onderhoud van het Lo-kanaal en jaagpad erlangs. “Die snoeiwerken zijn gestart samen met de baggerwerken in oktober in Veurne en lopen mee met de baggeractiviteiten. Het betreft beplanting die hinderlijk is voor de baggerwerken.”

De gerooide struiken en takken liggen in grote hopen op de oever van het Lo-kanaal. Tijdens de werken is geen fietsverkeer langs het jaagpad mogelijk. ’s Avonds na de werkuren en in het weekend kunnen fietsers wel passeren. De baggerwerken in het kader van het project Weerbare Westhoek om wateroverlast in de toekomst te vermijden en waarvan onlangs de tweede fase is gestart, duren normaal nog tot eind maart.