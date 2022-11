Snelweg E3/E17 viert 50-jarig bestaan in 2023 met een regiobreed programma van activiteiten

In 2023 is het 50 jaar geleden dat er voor het eerst auto’s reden over de snelweg E3/E17. Plots kon je in één rechte lijn van de Franse grens in Rekkem tot in Gent en Antwerpen rijden. De snelweg trok letterlijk een streep door de regio Zuid West-Vlaanderen. “De aanleg van de E17 betekende een grotere mobiliteit voor de mensen en droeg bij tot een verruimd wereldbeeld, maar was ook stimulans voor het ondernemerschap en consumptiegedrag in de regio wat zorgde voor een toenemende welvaart”, zegt Leiedalvoorzitter Wout Maddens.

Intercommunale Leiedal en zuidwest willen deze verjaardag aangrijpen om samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, de lokale besturen en andere partners stil te staan bij het verleden en de toekomst van de snelweg en de regio. Hiervoor zetten we een regiobreed programma op in de periode van eind augustus tot begin oktober 2023.

Het verhaal van de economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en industrie wordt door een kunstenaar gebracht, een opdracht van Leiedal, met artistieke interventies langs de snelweg. Zuidwest brengt op haar beurt de persoonlijke verhalen die in de aanloop naar en rond de snelweg zijn ontstaan. “We willen dat vat aan verhalen weer naar boven brengen zodat ze niet blijven hangen aan de toog, maar omsloten worden rond de snelweg. Daarom doet zuidwest een warme oproep naar de inwoners van onze regio, want het verhaal van 50 jaar E17 vinden we immers terug in de herinneringen van de vele tijdsgenoten”, vertelt Griet Vanryckegem, voorzitter van zuidwest.

Deel je verhalen met zuidwest via www.leiedal.be/oproep-bouw-mee-aan-een-snelweg-van-verhalen of dien als erfgoedvereniging, kunstenaar, buurtwerking, socio-culturele vereniging een aanvraag in voor projectsubsidies om het erfgoed van 50 jaar snelweg kenbaar te maken. Op 6 december organiseert zuidwest eveneens het E17-café in De Gavers om anekdotes te verzamelen. Deze verhalen worden via diverse kanalen verspreid waaronder een gratis 50 jaar E17-magazine, een podcast en een authentieke drive-in waarbij je de verhalen via je autoradio kan beluisteren.

Tentoonstelling

“In augustus en september 2023 opent een centrale expo in The Square in de Luipaardstraat in Kortrijk”, vult Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal, aan. “De tentoonstelling werpt een blik op de impact van de snelweg op de territoriale ontwikkeling van de regio in het verleden en haar toekomst aan de hand van historisch beeldmateriaal, getuigenissen, kaartmateriaal en verbeeldende visualisaties.” Daarnaast gaan kunstenaar Maud Vanhauwaert en ontwerper Jelle Jespers met de Parlevinkende Praatpalen op zoek naar de verhalen van de snelweg. Deze worden verspreid op onverwachte plekken in de regio. Inwoners worden uitgenodigd om hun verhaal over de E17 te vertellen aan de praatpaal. Die verhalen worden verwerkt tot een script. Deze conversaties vormen de kunstinstallatie die zal rondreizen in de regio.