Snel op Weg voor mensen met beperking en netwerk

Vzw De Loevie en Vzw Vondels uit Ieper organiseren samen een nieuwe dienstverlening voor mensen met een beperking onder de naam Snel op Weg. Het doel is om mensen met een beperking en hun omgeving zo goed mogelijk bij te staan.

Met hun loketten willen ze over de hele Westhoek aanwezig zijn. Er zijn vestigingen in Diksmuide in het Sociaal Huis, in Veurne in het Dienstencentrum De Zonnebloem, in Poperinge in het Sociaal Huis, en in Ieper bij Auris. De bedoeling is iedereen met een beperking maar ook hun ouders en familie, familiezorg en iedereen die met personen met een beperking te maken heeft en vragen heeft, snel en volledig gratis op de juiste weg te zetten. Een medewerker van vzw De Lovie of vzw Vondels met expertise in het ruime zorglandschap, biedt mensen met een zorgvraag een luisterend oor en gaat samen met hen op zoek naar een geschikt antwoord. Door de kennis van de medewerkers verlopen doorverwijzingen veel vlotter.

Begeleidingsmomenten

Mensen met een beperking of vermoeden van een beperking kunnen voor eenvoudige ondersteuningsvragen intekenen op een kortdurend Snel op Weg-traject waar een individuele begeleider in maximaal 12 begeleidingsmomenten met de vragende partij op weg gaat. De loketten zijn geopend in Ieper op woensdag en vrijdag van 9-12 uur in Ter Waarde 1, in Poperinge op donderdag van 9-12 en van 14 tot 17 uur in de Veurnestraat 22, in Veurne op dinsdag van 9-12 uur en op vrijdag van 14 tot 17 uur in de Zuidstraat 67. In Diksmuide is dat op woensdag van 9 tot 12 uur en op vrijdag van 14 tot 17 uur op het Ijzerheemplein 4. Meer info of een dringende vraag op het nummer van vzw De Lovie 057337965 en op het nummer van vzw Vondels 057212062. (ACK)

Meer info op de websites www.delovie.be en www.vondels.be.