Smullen ten voordele van Kom op tegen Kanker

De werkgroep Kom op tegen Kanker Staden organiseert op zondag 2 oktober een maaltijd in zaal Zonneheem.

“Door corona kon onze jaarlijkse maaltijd ten voordele van Kom op tegen Kanker een paar jaar niet doorgaan”, weet Josiane Lowie van de werkgroep Kom op tegen Kanker. “Vorig jaar lukte dat wel, maar we konden minder mensen ontvangen omdat we de tafels op voldoende afstand van mekaar dienden te plaatsen. Bovendien durfden een aantal mensen ook niet komen uit vrees voor een besmetting. Bij deze editie bieden we warme beenhesp met sausjes, groenten en frietjes aan. Bovendien is er ook een lekker dessert voorzien. De leden van onze werkgroep hebben immers zelf taart gebakken. De prijs voor de maaltijd blijft op 17 euro behouden. Kinderen tot 12 jaar betalen slechts 8 euro. Ook het afhalen van de maaltijd is mogelijk.

Azalea’s

Naast onze maaltijd organiseren we jaarlijks nog een aantal activiteiten ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zo verkopen we azalea’s op de markt in Oostnieuwkerke en in Staden en is er ook een verkooppunt in wzc Onze-Lieve-Vrouw ter Westroze in Westrozebeke. Verder richten we elk jaar in juni ook een gezond ontbijt in. We verdeelden dit jaar wel iets minder ontbijten dan het jaar daarvoor. Oorzaak is het afhaken van een OKRA-groep uit Jonkershove. De leden worden immers een dagje ouder en zagen het afhalen en verdelen niet meer zitten. Niettemin waren we heel tevreden met onze verkoop. De opbrengst van onze diverse acties wordt overgemaakt aan Kom op tegen Kanker nationaal.” De maaltijd van de werkgroep Kom op tegen Kanker Staden vindt op zondag 2 oktober vanaf 11.50 uur plaats in zaal Zonneheem in de Basijnsmolenstraat in Oostnieuwkerke. Vooraf inschrijven (tegen zondag 25 september) is noodzakelijk en kan in elke deelgemeente. In Oostnieuwkerke kan dat onder meer bij Sylvie Dachy (051 24 80 58 of e.vdbulcke@skynet.be). In Staden kan je bij Martine Zoete terecht (0471 77 93 63 of martine.zoete@skynet.be). In Westrozebeke kan er ingeschreven worden bij Josiane Lowie (0475 69 06 39 of josiane.lowie@skynet.be).