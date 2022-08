SMS-actie van ‘Vive le Vélo’ brengt recordopbrengst van 249.373 euro op voor ‘Kom op tegen Kanker’

De actie voor ‘Kom op tegen Kanker’ leverde net geen kwart miljoen euro op.

De hele maand juli lang kon Vlaanderen genieten van achtergrond en duiding bij de Tour de France en de Tour de France Femmes in Vive le Vélo met Karl Vannieuwkerke. Ook dit jaar werd in de wielertalkshow een SMS-actie opgezet voor Kom op tegen Kanker. Vive le Vélo kent een langlopende traditie met KOTK en schenkt sinds 2015 de opbrengst van de actie elk jaar integraal aan dit goede doel. Zo was elke dag tijdens de Tour het shirt van een wielrenner of wielrenster via een sms-wedstrijd te winnen. Ook de prestigieuze handgemaakte tafel van ‘Vakmanschap van Bokrijk’ waaraan Karl en zijn gezelschap elke avond plaatsnamen werd vorige donderdag via de sms-actie aangeboden.

Van Aert is populair

De fel gesmaakte historische Tour de France van 2022 en de eerste Tour de France Femmes deden het publiek van Vive le Vélo massaal in de buidel tasten voor het goede doel. Dat leverde een totaalopbrengst op van 249.373 euro. Zo werden voor de twee shirts van Wout Van Aert samen meer dan 100.000 euro neergeteld. Voor de eiken tafel met hout uit eigen bossen werd samen 15.366 keer ge-sms’t, goed voor evenveel euro.

Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker mocht deze ochtend de cheque eigenhandig van Karl Vannieuwkerke ontvangen. De ontmoeting tussen de twee West-Vlamingen was dan ook hartelijk. “Per jaar vernemen meer dan 40.000 Vlamingen dat ze kanker hebben”, aldus Michils. “Met dit fantastisch bedrag kunnen we grotere overlevingskansen en betere levenskwaliteit voor elk van hen realiseren. Un grand merci aan Vive le Vélo, alle sms’ers en uiteraard alle fantastische renners en rensters om dit mogelijk te maken.