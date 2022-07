SMOTspot biedt passanten op Stationsplein in Roeselare gratis zonnecrème

De komende drie maanden kan men op het Stationsplein in Roeselare terecht voor gratis zonnecrème. De stad installeerde er een SMOTspot.

De SMOTspot voorziet een paal met een dispenser van zonnecrème. De paal bevindt zich vlakbij de zomerspeelplaats en de terrassen. “Met de SMOTspot willen we de inwoners een goede bescherming bieden tegen de zon. De paal geeft ook aan hoe warm het is en welke UV-index geldig is op dat moment. Zo worden passanten degelijk geïnformeerd over wanneer en hoe vaak men zich moet insmeren”, aldus schepen van gezondheid Michèle Hostekint (Vooruit).

Met het initiatief wil de stad de bewoners het belang van tijdig insmeren duidelijk maken. “In ons land ontwikkelt jammer genoeg nog steeds een op de vijf mensen een vorm van huidkanker.”

De SMOTspot blijft tot en met 30 september staan op het Stationsplein.