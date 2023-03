Smoefeltuin wordt in ere hersteld

Vrijwilligers zijn in Maldegem onder de leiding van Diégo Van de Keere begonnen met het opknappen van de in verval geraakte Smoefeltuin. Het wordt nog even wachten voor je door de tuin kan wandelen en gratis proeven van het fruit, de bessen en planten die er zullen staan.

Erwin Goethals (Groen) was nog schepen van Milieu toen hij Diégo Van de Keere en nog enkele vrijwilligers de goedkeuring en ondersteuning gaf om in het park Wallyn een Smoefeltuin aan te leggen. Diégo Van de Keere die beroepshalve actief is in de tuinaanleg, slaagde er samen met de vrijwilligers in om, vooral tijdens het weekend, een gevarieerde Smoefeltuin te creëren.

Geplukt

“Onze smoefeltuin die in het park Wallyn naast de hondenweide ligt viel in de smaak van de mensen. Het fruit, de bessen en planten werden door de bezoekers geplukt voor ze konden rotten. Het vorige gemeentebestuur had weinig sympathie voor de Smoefeltuin waardoor ook de logistieke ondersteuning slabakte. Zonder die ondersteuning verminderde ook het enthousiasme bij de vrijwilligers. Langzaam maar zeker raakte de Smoefeltuin in verval”, vertelt Diégo.

Huidig schepen van Milieu Stefaan Standaert (Groen) staat wel achter een goed onderhouden Smoefeltuin in het park Wallyn. Het koste hem niet veel moeite om Diégo Van de Keere te overtuigen om zijn schouders onder de heropleving ervan te zetten en voor een nieuwe start te zorgen. “Het duurde niet lang of ik had enkele vrijwilligers die bereid waren om tijdens het weekend mee de handen uit de mouwen te steken. Wij hebben de tuin opgeruimd en nieuwe wandelpaden aangelegd. Fruit, bessen en salade zullen de bezoekers dit jaar al kunnen proeven. Of wij dit jaar nog andere kruiden en planten kunnen winnen valt nog af te wachten”, gaf Diégo van achter zijn kruiwagen nog mee. (LV)