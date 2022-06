Smoefeltocht Moorsele lokt meer dan 750 fietsers en fijnproevers

De elfde Smoefeltocht start op zondag 26 juni op de hoeve van Xavier Vandeputte in Moorsele. Er worden 750 deelnemers verwacht, die fietsen tussen Moorsele en Izegem op zoek naar lekkers, voorgeschoteld door lokale landbouwers.

Frank Maes volgde recent Antoon Frits op als voorzitter van de Landelijke Gilde Moorsele. “Door corona is het nu vier jaar geleden dat we onze tweejaarlijkse tocht konden organiseren. Met dit initiatief willen we de landbouw promoten en ons eens van onze schoonste kant laten zien”, glimlacht Frank. “Natuurlijk is het ook de bedoeling om onze kas en die van de KLJ een beetje te spijzen. KLJ werkt mee met een twintigtal leden. We gebruiken deze centen om onze activiteiten gedurende die twee jaar te overbruggen, om iets voor de leden te doen, ons Sint-Elooisfeest.”

Tot in Izegem

Er wordt gestart tussen 10.00 en 11.30 uur. De fietsers volgen de fluoroze pijlen. De eerste stop is in Gullegem, waar een kom soep klaarstaat. Vandaar trekken ze naar Lendelede, waar een glaasje cava wacht. In Izegem wachten beenhesp en frietjes à volonté, om daarna door te crossen naar Ledegem, voor een ijscoupe. Afsluiten gebeurt in de starthoeve van Xavier Vandeputte, met een kop koffie.

“We hebben traditioneel veel deelnemers uit Moorsele en collega-landbouwers uit de regio. Het is een mooie formule, de combinatie van fietsen met genieten”, proeft Frank al even voor. Bij de eerste edities van de Smoefeltocht bleef het parcours binnen Moorsele, later ging het richting Geluwe en Ledegem, en deze keer is het Izegem geworden.

“We proberen ook verschillende takken van het landbouwbedrijf aan te doen. We hadden tractorverkopers, nu stoppen we bij een voederbedrijf. De ene keer gaan we voor tuinbouw, de andere keer voor akkerbouw of meer gemengde bedrijven.” (Henk Vandenbroucke)