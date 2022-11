Smart City Data-platform van onder meer Roeselare wint prestigieuze internationale award

Stad Roeselare gaat naar huis met een internationale award tijdens het Smart City Expo World Congress in Barcelona. Dit is een prestigieuze internationale wedstrijd voor baanbrekende projecten, ideeën en strategieën die steden over de hele wereld leefbaarder en duurzamer moeten maken. Uit 337 voorstellen van 60 landen koos de jury de inzending van Stad Roeselare, Leuven en Brugge als laureaat in de categorie ‘Enabling Technologies’.

Roeselare bundelde vorig jaar de krachten met Leuven en Brugge om de markt te bevragen voor de aankoop van een dataplatform. Via een raamcontract kochten ze onlangs gezamenlijk een Smart City Data Platform aan bij het consortium Urban Sense, vertegenwoordigd door Cegeka en Sirus. Op die manier gaven de drie steden een aanzet voor een standaard dataplatform voor alle andere Vlaamse steden en gemeenten.

Het “Smart City Data-platform” is de belangrijkste bouwsteen voor de architectuur met slimme data. Op dit platform worden de Internet of Things-sensordata en andere (authentieke) databronnen samengebracht. Door gegevens te koppelen kunnen de drie stadsbesturen beter onderbouwde beleidsbeslissingen nemen.

Daarnaast opent het platform deuren voor tal van innovaties, al dan niet in samenwerking met andere overheden, zowel nationaal als internationaal, bedrijven, burgers en/of onderwijsinstellingen. “Deze award is de kroon op het baanbrekende werk dat Roeselare levert op het vlak van digitale ontwikkelingen. Deze internationale erkenning betekent dat we wereldwijd een voorbeeld zijn als slimme stad”, vertelt Roeselaars schepen Matthijs Samyn.