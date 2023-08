Sluiting van racecircuit in Komen is definitief

De teerling is geworpen. Na een juridische strijd van bijna 3 jaar gooit CAMSO, de eigenaar van de Komense speedwaypiste, de handdoek in de ring. De site was al een tijdlang gesloten nadat nieuwe vergunningen werden geweigerd. Ondertussen zijn de aandelen van het bedrijf reeds verkocht en lieten ze weten dat het circuit nooit meer opnieuw zal openen.

De afgelopen 42 jaar kreeg het racecircuit, uniek in zijn soort, niet minder dan 700.000 bezoekers over de vloer. De speedwayraces die er werden georganiseerd konden teren op een internationale belangstelling, waarbij deelnemers vaak duizenden kilometers hadden afgelegd om er aanwezig te kunnen zijn.

“Maar na een strijd van 3 jaar die ons meer dan 100.000 euro heeft gekost, is het voor ons meer dan duidelijk dat het voor CAMSO een einde verhaal is”, klonk het in een reactie van de organisatie.

“Drie jaar geleden begonnen we met een procedure om een verlenging van onze exploitatievergunning te krijgen, zodat we ons klaar konden maken voor de komende 20 jaar. De bevoegde instanties gaven een eerste, negatief advies waarop de gemeente zich dan kon baseren. Dat negatieve advies kwam in augustus 2022 waardoor de piste toen niet opnieuw kon openen.”

Geen compromis

“We hadden natuurlijk gehoopt dat de gemeente, die in dit dossier de eindbeslissing moest nemen, dat advies niet zou gaan volgen. We hadden een voorstel ingediend om een tijdelijke vergunning te krijgen. Op die manier konden we samen met de gemeente werken aan een compromis. Ook dat werd ons geweigerd, waardoor het circuit gesloten bleef. We konden een nieuw dossier indienen, iets wat al snel opnieuw 50.000 euro zou gaan kosten.”

“Ook dan bestond het risico dat de gemeente opnieuw zou gaan weigeren. Het was een risico dat we niet meer wilden nemen. Het is duidelijk dat de gemeente ons liever ziet verdwijnen, voor ons is de strijd gestreden.”

De aandelen en de terreinen van CAMSO werden ondertussen verkocht aan de firma DERYHOLD. Die speelde al langer met het idee om de speedwaypiste om te bouwen tot een plaats waar afval gerecycleerd kan worden.