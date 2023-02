Sluiting Tielts zwembad zorgt voor problemen bij Filip Coysman: “Puzzelen met opleidingen”

De definitieve sluiting van het Tieltse zwembad heeft niet alleen grote gevolgen voor de Tieltse verenigingen, ook Filip Coysman zit met de handen in het haar. Voor de opleidingen en trainingen van zijn duikclub moet hij op zoek naar oplossingen.

“Sinds enkele jaren zijn we met onze duikclub Scuba Turtles een nauwe samenwerking opgestart met de Tieltse club Fun Divers, waaronder het samen delen van het Tieltse zwembad op donderdagavond”, opent Filip Coysman. “Ik mag zeggen dat dit tot tevredenheid van beide clubs verliep. Vorige zomer kregen we echter plots telefoon dat er niet meer kon getraind worden, omdat het zwembad voor onbepaalde tijd gesloten was. Een serieuze streep door de rekening… Er kon niet meer getraind worden en ook alle opleidingen stonden ineens op de helling.”

“We zijn meteen op zoek gegaan naar een tijdelijke oplossing. In Meulebeke bleken geen uren meer vrij te zijn, Wingene bleek om praktische redenen niet in aanmerking te komen en ook Roeselare bleek ijdele hoop. Daar mag je als duikclub enkel in het bad met een uitrusting die uitsluitend voor het zwembad gebruikt wordt en niet in het buitenwater. Doordat wij vooral technische opleidingen geven, kon aan deze voorwaarde niet voldaan worden.”

“We hebben de zoekcirkel dan nog wat uitgebreid en zijn zo in Aalter terecht gekomen, waar de plaatselijke club bereid was het zwembad en de kosten met ons te delen, een overeenkomst die tot op vandaag geldt. Zij gebruiken op vrijdagavond drie van de vijf banen en wij de twee overige. Aangezien we tot eind januari dachten dat het om een tijdelijke oplossing ging, konden we ons hier wel in vinden. Helaas vernamen we nu dat de tijdelijke oplossing blijkbaar een permanente zal moeten worden…”

Minder opleidingen

“Het spreekt voor zich dat de verhuis naar Aalter zijn weerslag had op de werking van onze club. Daar waar we vroeger op vijf minuten aan het zwembad stonden, zijn we nu 20 tot 25 minuten onderweg. Sommige leden moeten nu meer dan een uur rijden om een uurtje in het zwembad te zitten. Bovendien is de huurprijs in Aalter merkelijk hoger dan in Tielt. Zo is het, wanneer we maar één of twee leerlingen hebben voor een opleiding, goedkoper om uit te wijken naar de duiktank Transfo in Zwevegem. Uiteraard is de verplaatsing dan groter.

“Door de verhuis zijn het aantal opleidingen gedaald”

“We merken duidelijk dat door de verhuis het aantal opleidingen gedaald is. Bepaalde mensen hebben duidelijk hun opleiding uitgesteld tot we weer in Tielt zouden terechtkunnen. Nu dit voor jaren niet meer zal kunnen, is het afwachten wat die mensen gaan doen en zal het voor de opleidingen die toch kunnen doorgaan puzzelen worden.”

“Aangezien er nog geen duidelijkheid is waar het nieuwe Tieltse zwembad zal komen, laat staan dat er al een datum is voor de bouw ervan, zullen we uiteraard op zoek moeten naar een oplossing. We betreuren vooral dat we in Tielt heel lang in het ongewisse werden gelaten. Wanneer er sneller een duidelijke communicatie was geweest hadden niet alleen wij, maar ook vele andere verenigingen, een oplossing kunnen zoeken. Nu rest ons niets anders dan nog jaren het hoofd proberen boven water te houden en afwachten wat er uit de bus zal komen.”

(Jan Goossens)