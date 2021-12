Sluiting dreigt voor overdekte ijspiste met Ice Bumper Cars in Knokke-Heist: “Al hebben we zelf nog geen duidelijkheid”

Wie een ritje wil maken met de Ice Bumper Cars, zeg maar botsauto’s voor een ijspiste – zal wellicht snel moeten zijn. De kans dat de overdekte ijspiste in Knokke-Heist vanaf zondag moet sluiten, is groot. “We wachten het Koninklijk Besluit af”, zegt uitbater Alain Degraed.

De Ice Bumper Cars zijn de voorbije weken een ware attractie geworden in de kustgemeente. Het is dan ook een primeur in Europa. Maar de beslissingen van het Overlegcomité zorgen voor de nodige onzekerheid. Aangezien de ijspiste onder een tent staat, moet die in principe dus vanaf zondag sluiten. Al kan er discussie zijn of het nu gaat om een overkapping of tent. “We weten voorlopig zelf niet of we kunnen openblijven”, zegt de uitbater. “Vooral voor de duizenden kinderen die tijdens de kerstvakantie willen schaatsen, zou een sluiting slecht nieuws betekenen.”

Ook het evenement rond Disney+ op het Heldenplein in Heist zou volgens de huidige regels moeten sluiten. (MM)