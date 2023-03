Sluis in Ooigem wordt vernieuwd, voorbereidende werken starten in maart of april

In de tweede helft van dit jaar wordt de sluis van Ooigem grondig opgeknapt, zodat ook in de toekomst een vlotte dienstverlening gegarandeerd kan worden. Zo wordt alle staalbouw en wordt alle elektronica vernieuwd.

De stalen sluisdeuren, schuiven van de omloopriolen en vlottende bolders worden vervangen; hierbij horen ook werken aan de betonconstructie op de plaatsen waar ze bevestigd worden of waar ze gaan bewegen. Bij de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting gaat het onder meer om de aandrijving van de deuren en schuiven en bijhorende kabelwerken. In maart en april zullen reeds voorbereidende werken plaatsvinden. Daarbij zal voor een korte periode (max. een dag) een rijstrook op de brug in de Ooigemstraat afgesloten worden, onder meer voor het lossen van een graafmachine en materialen. Ook zullen er tijdelijke werken langs de Vaartstraat en het jaagpad (op het terrein van de Vlaamse Waterweg) plaatsvinden. De hinder blijft beperkt. Van zodra de exacte data van de voorbereidende werken bekend zijn, zullen deze via deze pagina en via de gemeentelijke facebookpagina www.facebook.com/wielsbeke gecommuniceerd worden. (red.)