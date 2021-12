Sloveense delegatie brengt bezoek aan Ieper

Op maandag 13 december was een Sloveense delegatie te gast in Vredesstad Ieper. Op het evenement werd de gelegenheidstentoonstelling ‘29 maanden van gevechten langs de Soča/Isonzo’ in het In Flanders Fields Museum officieel geopend.

De Republiek Slovenië, die sinds juli 2021 voor de tweede keer het voorzitterschap van de Europese Raad bekleedt en dit jaar 30 jaar onafhankelijkheid viert, schonk een Sloveense stoel voor de Memorial Chairs installatie in het In Flanders Fields Museum.

Tijdens het evenement werd een memorandum ondertekend waarbij alle partijen de intentie bevestigen om samen te werken aan een Europese Walk of Peace die alle fronten van de Eerste Wereldoorlog met elkaar wil verbinden. Het programma vervolgde met een bezoek aan de Europese Vredesbank bij de Menenpoort.

Tentoonstelling ‘29 maanden van gevechten langs de Soča’

De gelegenheidstentoonstelling is een realisatie van het Kobarid Museum en presenteert een beknopt chronologisch overzicht van de gebeurtenissen over het hele Isonzo-front, het slagveld tussen Italië en Oostenrijk-Hongarije. Kobarid is een kleine stad aan de rivier de Soča in het westen van Slovenië. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was dit gebied negenentwintig maanden lang het toneel van hevige gevechten. Die eindigden met de indrukwekkende Twaalfde Isonzoslag en de Oostenrijks-Duitse doorbraak bij Kobarid/Caporetto.

Het Sloveense Kobarid Museum brengt al dertig jaar de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in hun regio. Het museum verspreidt daarbij een duidelijke boodschap over de misdaden en de waanzin van oorlog die uiteindelijk alleen maar slachtoffers maakt. Met deze vredesboodschap voelt het In Flanders Fields Museum en Vredesstad Ieper zich nauw verwant. Al in 2008 werkten beide musea voor het eerst samen. Vandaag kon een nieuwe concrete samenwerking gepresenteerd worden.

De Ambassadeur van Slovenië,Dr Rado Genorio opende samen met burgemeester Emmily Talpe de tentoonstelling, samen met militaire attaché Colonel Ales Maric en de directeur van het Kobarid Museum Martin Solar, schepen Dimitri Soenen en directeur IFFM Stephen Lodewijck.

De expo ‘29 maanden van gevechten langs de Soča’ is te bezoeken in het In Flanders Fields Museum vanaf 13 december tot de jaarlijkse sluiting van het museum op 9 januari 2022. (EF)