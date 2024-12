Onlangs was er het slotmoment van Iedereen Digitaal, een project dat veel meer is dan enkel inwoners ondersteunen in de digitale wereld. Het zet ook volop in op de opschaling van digitale vaardigheden bij medewerkers. Wat dit project extra bijzonder maakt, is de kracht van intergemeentelijke samenwerking tussen Beernem, Zedelgem, Torhout en Jabbeke. “Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we samen grote stappen zetten en bewijzen we wat er mogelijk is wanneer gemeenten samen hun schouders zetten onder een ambitieus project. Van betere ondersteuning voor inwoners tot een stevigere digitale basis binnen onze eigen werking. Iedereen Digitaal laat zien hoe technologie een motor kan zijn voor vooruitgang en verbondenheid”, wist burgemeester Jan de Keyser te vertellen. (GST/foto GST)