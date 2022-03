Slot “50 Humans” wordt apotheose na succesvolle expo

De slotavond “50 Humans” donderdagavond in de St.-Pauluskerk wil mensen verbinden “van ver” met “van hier” tot “vaneigens”. “Het is de apotheose na een succesvolle expo”, zegt Peter Peene van “wakker voor vrede”.

De tentoonstelling “50 Humans” kent een opmerkelijk succes. “Na drie weken staat de teller van het aantal bezoekers al op meer dan 1.000. De foto’s en verhalen van nieuwkomers lokken reacties van bewondering en respect uit. Met de oorlog in Oekraïne op de achtergrond, tonen velen zich bezorgd over een gelijke behandeling van alle vluchtelingen, van waar ze ook komen”, noteert Peter Peene de ervaringen van de bezoekers. “Dat alles zal doorklinken tijdens een bijzondere slotavond op donderdag 31 maart in de Sint-Pauluskerk om 19u30.

Na een bezoek aan de expositie wordt iedereen uitgenodigd om zijn of haar gedachten bij de tentoonstelling op een kaartje te schrijven. “Die kaartjes hangen in een bos van takken die er intussen al lang niet meer kaal bij staan. Veel schrijvers uiten hun respect voor de veerkracht en moed van de nieuwkomers. Er is bezorgdheid: over de hindernissen die ze moeten overwinnen, maar ook over wat in Oekraïne gebeurt, over onrecht en discriminatie.”

Roots van bezoekers

De “weg van ver naar hier” – een installatie die symboliseert dat elke mens een leven lang “onderweg” is – ligt intussen bezaaid met veelkleurige keien. Ook die laten aan duidelijkheid niets te wensen over: er staan vredesboodschappen op, regenboogvlaggen, Oekraïense vlaggen, maar ook veel gezichtjes – allemaal mensen. De wereldkaart laat dan weer zien dat de bezoekers aan de tentoonstelling hun roots in al zeker 25 verschillende landen hebben.

“50 Humans” krijgt een uniek orgelpunt tijdens de slotavond onder de noemer “Van ver. Van hier. Vaneigens.” “In teksten, getuigenissen, poëzie en muziek gaan mensen “van ver” en “van hier” samen op zoek hoe ze “vaneigens” met elkaar in verbinding kunnen gaan. Aan het programma werken onder meer enkele Afghaanse “Moeders voor Vrede” mee, de Ieperse priester Ettien Léon N’guessan, enkele leerlingen uit de Ieperse OKAN-klas en muzikanten uit Iran, Soedan en België.

De toegang is gratis. Vooraf inschrijven via peene.peter@skynet.be. (PCO)