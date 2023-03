Sloopwerkzaamheden Administratief Centrum Sint-Andries van start

Op 1 maart startten de werkzaamheden voor de renovatie van het Administratief Centrum Sint-Andries. Vanaf begin ’25 moet het gerenoveerde gebouw onderdak geven aan Regio West van Politie Brugge en een aantal stadsdiensten. Stad Brugge laat een deel van het gebouw renoveren, een ander deel wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook de omgeving krijgt een make-over. De totale kostprijs van deze werken bedraagt zo’n acht miljoen euro.

Uit respect voor de historische waarde van het administratief gebouw wordt het niet volledig afgebroken, maar grotendeels gerenoveerd. Wat wel onder de sloophamer verdwijnt, is de achterbouw die uit de jaren 1950-1960 dateert. “Bij de renovatie is gekozen voor een compact nieuw type overheidsgebouw met aandacht voor energiezuinigheid, duurzaamheid en ecologisch verantwoord gebruik van energie en materie. Zo wordt het Administratief Centrum van Sint-Andries het pilootproject van Stad Brugge waarbij er volledig fossielvrij verwarmd zal worden”, zegt schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet (CD&V).

De nieuwbouw zal bestaan uit drie volumes: een fietsenberging voor de politie, een tweede uitbreiding evenwijdig met het breedhuis voor onthaal en sanitair, en als laatste een uitbreiding over drie bouwlagen voor het stallen van zeven politievoertuigen op het gelijkvloers en administratieve functies van de politie op de verdiepingen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V): “De administratieve diensten van de stad blijven gehuisvest in het bestaande herenhuis, maar verhuizen omwille van de toegankelijkheid naar het gelijkvloers. De loketten komen aan de linkerkant van het gebouw, aan de rechterkant van het gelijkvloers komt er een vergaderzaal. De eerste verdieping zal gebruikt worden voor de niet-publieke functies van de politie.”

Sluitstuk van huisvestingsprogramma

Voor de Brugse politie moet dit het sluitstuk worden van haar huisvestingsprogramma dat jaren geleden werd ingezet met een vleugel in het Daverlocomplex en het politiehuis aan de Coiseaukaai. “Terwijl de moeizame renovatie van de politiepost voor het stadscentrum in de Kartuizerinnenstraat ook nog volop aan de gang is”, voegt korpschef Dirk Van Nuffel nog toe. “Ook nu worden de werkruimten ingericht volgens de meest recente normen, en met de grootste aandacht voor efficiëntie en het welzijn van de 45 politiemedewerkers die nu tijdelijk onderdak krijgen in Sint-Michiels.” Ook de bevolkingsdienst verhuisde tijdelijk naar Sint-Michiels, de bibliotheek blijft tijdens de werken wel gewoon open.

Op 1 maart startte de aannemer met de werfinrichting, sindsdien is de parking voor ongeveer de helft afgesloten en niet meer toegankelijk via de Platse. Woensdag startte de sloop van de achterliggende gebouwen. Alle werkzaamheden duren tot begin 2025.

“Het vrachtverkeer voor de af- en aanvoer van materialen gebeurt zoveel mogelijk buiten de uren van het schoolverkeer. Concreet betekent dit dat aan de chauffeurs gevraagd wordt om op de schooldagen niet te rijden op momenten dat er veel schoolgaand verkeer is”, geeft burgemeester De fauw nog mee.

Historiek

Schepen Esquenet wijst tot slot op de grote historische waarde van het administratief centrum. “Het bestaande gebouw kreeg vanaf 1921 een administratieve functie, toen de gemeente het aankocht en als een echt stadhuis inrichtte met een zaal voor de zittingen van de gemeenteraad, een kamer voor het college van burgemeester en schepenen en loketten en bureaus voor de administratie. Vóór de aankoop was het gemeentehuis gevestigd op de Platse, links van het huidig deelgemeentehuis. Beide gebouwen zijn al een tijdje afgebroken en hebben plaatsgemaakt voor de huidige cafés op de Platse.”

Voorheen behoorde het herenhuis tot een brouwerijcomplex. De brouwerij bevond zich achter het herenhuis. “Na de aankoop, in 1921, liet de gemeente de meeste brouwerijgebouwen afbreken en het herenhuis aan de linkerzijde uitbreiden met zes traveeën. Links en rechts werd het hoofdvolume uitgebreid met een lagere aanbouw die is ingericht als conciërgewoning en bibliotheekfiliaal. Achter het imposante breedhuis vatte de politie post in de oude delen van de toenmalige brouwerij. Aan de achterzijde werden tussen 1957 en 1961 verschillende uitbreidingen gerealiseerd. Aan de oostzijde werd het bibliotheekfiliaal in 2015 uitgebreid met een hedendaags volume”, klinkt het.