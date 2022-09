Sloopwerken oude VTI-gebouwen voor realisatie nieuw woonproject Boevrie in Brugge officieel van start

Met schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) in de stuurcabine van een grote graafmachine werd de sloop van de oude VTI gebouwen in de Boeveriestraat in Brugge officieel opgestart. Op de site komen 135 wooneenheden in een nieuwe, groene stadswijk.

Het nieuwe woonproject aan de rand van de binnenstad, op een boogscheut van het station, zal bestaan uit 102 een-, twee- of drieslaapkamerappartementen, 25 eengezinswoningen, acht stapelwoningen – dit zijn compactere woningen voor jonge starters of alleenstaanden – en één kantoorruimte. Parkeerplaatsen, garageboxen, bergingen en fietsenstallingen gaan ondergronds en zullen toegankelijk zijn via de in- en uitrit en een geïntegreerde fietslift.

Steegjes en groene pleintjes

Op de nieuwe woonsite, die volledig afgewerkt zou zijn in 2026, zullen steegjes en groene pleintjes de woningen met elkaar verbinden en zo zou ook de Brugse uitstraling versterkt worden.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon is bijzonder enthousiast over dit project van ontwikkelaar Boeverie NV, een tijdelijke vennootschap bestaande uit de ondernemingen Steenoven en Alheembouw. “De architecten (Bildt en noArchitecten, red.) hebben ervoor gezorgd dat dit nieuwbouwproject volledig past in het de historische invulling van onze stad. De historische gevel in de Boeveriestraat wordt trouwens bewaard en gaat naadloos over in de nieuwe gebouwen”, zegt de schepen.

Respect voor historische stad

“Voor ons is Boevrie een sterk voorbeeld van hoe je met respect voor de bestaande omgeving een historische stad als Brugge kan vernieuwen en mee een antwoord kan bieden op de nood aan meer kwaliteitsvolle nieuwbouwwoningen. De steegjes en pleintjes op de site zullen overigens kosteloos overgedragen worden aan de stad, zodat ze publiek toegankelijk worden; een surplus voor alle buurtbewoners dus.”

Ook belangrijk in deze dure energietijden: het woonproject Boevrie wordt een duurzame en volledig gasloze woonbuurt die zal verwarmd worden met geothermische warmtepompen.

De Brugse immomakelaar Delbecque staat in voor de commercialisering van het project. Intussen is al een derde van het aantal wonigen verkocht.