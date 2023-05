Sloopwerken in de Bellewijk in Poperinge gestart

In de Bellewijk in Poperinge is men gestart met de afbraak van de oudste woningen aan de zuiderkant. De Bellewijk werd grotendeels gebouwd in de jaren 70 en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. De wijk is ingevuld met grondgebonden woningen met twee verdiepingen, gericht op grotere gezinnen en jonge families.

“Aan de huidige nood aan kleinere wooneenheden wordt niet voldaan. Er is te weinig variatie in woonvormen om de huidige tendensen zoals vergrijzing van de maatschappij en een toenemende nood aan sociale wooneenheden op te vangen. De lagere densiteit en inefficiënte indeling van de buurt beperken mogelijkheden voor collectief gebruik van publieke ruimte en integratie van duurzaam waterbeheer en alternatieve energie”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Masterplan

Als antwoord hierop werd in 2018 in opdracht van de stad Poperinge en De Mandel een masterplan opgemaakt van de Bellewijk door studiebureau Débardeur uit Jette. Dit masterplan behelst de herontwikkeling van het zuidoostelijke deel van de Bellewijk, bestaande uit 49 woningen, om er een kwalitatieve buurt te ontwikkelen. Parallel aan het masterplan worden in de rest van de Bellewijk de woningen energetisch gerenoveerd en vervangingsbouw toegepast.

“Het masterplan is ontwikkeld in verschillende stappen die steeds met een werkgroep, werden besproken en op deze wijze is het plan stapsgewijs gegroeid. Het definitieve masterplan definieert de toekomstige ontwikkeling van woonvoorziening en publieke ruimte binnen de projectzone. Het masterplan werd in een laatste fase verder technisch onderbouwd met een scan voor duurzame energie en een aantal richtlijnen voor de duurzaamheid. Het is bedoeld als een leidraad voor de ontwikkeling van de projectzone door architecten en ontwerpers van de publieke ruimte”, aldus bestuurder van De Mandel en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Dubbel zo veel woonentiteiten

Architectenbureau Claeys uit Roeselare zal op de plaats van de 49 bestaande woningen een totale huisvesting voorzien van 28 huurwoningen, 50 huurappartementen en 19 koopwoningen. Er worden op deze manier dubbel zo veel woonentiteiten voorzien, die energiezuinig worden gebouwd en allen genieten van meer kwalitatief groen. Claeys architecten zet een duurzame aanpak met maximale integratie in de ruimere omgeving centraal bij de uitwerking van de site. De architecturale uitwerking van het project sluit aan op de volumewerking met 2, 3 en plaatselijk een teruggetrokken vierde bouwlaag. De architectuur is rustig en functioneel. Concreet wordt er gekozen voor een baksteenarchitectuur in geel parement boven op een sokkel in grijs parement. Beide worden gescheiden door een doorlopend U-profiel dat het geheel accentueert.

Op de site vormt een ruim netwerk voor traag verkeer de basis, de padenstructuur wordt zo opgebouwd dat de mensen veilig kunnen wandelen en fietsen, waarbij koning auto uit het straatbeeld wordt geweerd. Er is een duidelijke waterbeheerstrategie op de site waarbij het opvangen van water aan de bron, het hergebruik, de infiltratie en het bufferen de voorkeur geniet. Dit blauwe netwerk versterkt het karakter van de groene long.

Buurthuis

De plannen van het nieuwe Buurthuis werden intussen ook opgemaakt. Naast verschillende vergaderruimten en functionele ruimten is er ook een ruime ontmoetingsruimte met keuken aanwezig die in verbinding staat met het groene park. Om het volledig project van het masterplan te kunnen realiseren werd in 2019 een huurwoning geruild. Eind 2022 werd het archeologisch onderzoek volledig afgerond.

“Met de sloop van de 37 woningen wordt de eerste stap gezet in de realisatie van dit ambitieuze project. Het betreft zes woningen in de Bellestraat, drie in de Esdoornweg, vier in de Lisweg, vijf in de Meidoornweg, zeven in de Wilgenweg, vijf in de Berkenweg, drie in de Kastanjeweg en vier in de Espenweg. Zodra alle plannen voldoende uitgewerkt zijn, zal een infovergadering georganiseerd worden. Dit prestigieus project van 28 huurwoningen, 50 huurappartementen en 19 koopwoningen zal in verschillende fases gerealiseerd worden. De eerste fase is voorzien om te starten in 2025”, aldus nog de burgemeester.