Sloop oude pastorie Madonna begonnen

In het hartje van de Madonna is de aannemer begonnen met de sloop van de oude pastorij. Op de site vlak naast de kerk komt er een rust- en stiltetuin.

In de Madonna ging op donderdag 1 september een stukje dorpsgeschiedenis tegen de vlakte. De oude pastorie vlak naast de kerk moet plaats maken voor een rust- en stiltetuin. “In de rust- en stiltetuin komen er banken, hier wordt ook plaats voorzien voor het beeld dat in de nis van de oude pastorie stond”, klinkt het. “De groene plek zal ook een polyvalente ruimte hebben waar kleine evenementen kunnen plaatsvinden. Wie wil kan er een bar plaatsen, muziekpodium of dansvloer met sfeerverlichting… Er zijn verschillende mogelijkheden. Er komt ook een speelzone met stap- en balanceerbanken.”

Voetpad breder

Verder komt er een evenementenkast en een fietsenstalplaats met oplaadpunt en fietspomp. “De twee parkeerplaatsen voor mindervaliden blijven. Ook zal het voetpad na de afbraak van de pastorij breder gemaakt worden. De muren van de pastorie blijven behouden tot op zithoogte”, aldus het gemeentebestuur.

Het project zal iets meer dan 100.000 euro kosten. Bijna de helft wordt gesubsidieerd door Provincie West-Vlaanderen. (TOGH)