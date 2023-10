Sloop oud zwembad van Oostende start op 6 november

Het voormalige zwembad aan de Koninginnelaan in Oostende is al geruime tijd gesloten. Omwille van de slechte staat van het gebouw besliste de stad om het te slopen. Na de herfstvakantie starten de werken en begint de demontage, asbestverwijdering en nadien de effectieve sloop. Het einde van de werken is voorzien eind februari, om zo het terrein te kunnen inzaaien in de loop van de maand maart.

“Met deze werken zetten we een eerste grote stap in het in ere herstellen van de prachtige erfgoedsite rond Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderijen. Zo geven we deze unieke locatie terug aan de Oostendenaar. De site van het oud zwembad wordt opnieuw een mooie open ruimte”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

15 weken

Tijdens de week van 23 oktober zal de aannemer de werf afbakenen en de nodige veiligheidsinrichting plaatsen. In de week van 6 november start de aannemer met demontage en asbestverwijdering. De effectieve sloop volgt een tweetal weken later. De totale werken duren 15 weken en eindigen eind februari, onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.

Na de sloop wordt het terrein genivelleerd en ingezaaid, in afwachting van een definitieve inrichting. De totale kostprijs voor deze werken bedraagt 202.178 euro, exclusief btw.