Sloop klooster en school bijna voltooid in Oudenburg

In de Hoogstraat is de afbraak van de gebouwen van de vroegere school Sint-Andreas en het naastgelegen klooster volop bezig. Aannemer Vacomet hoopt binnen een 14-tal dagen klaar te zijn met de werken. Dan kunnen de archeologen aan de slag, want de site ligt pal binnen het vroegere castellum. “Daarna kan de bouw van het eerste project van de nieuwe woonmaatschappij Woonsprong starten”, zegt ondervoorzitter Romina Vanhooren.

De gebouwen in de Hoogstraat werden enige tijd geleden verkocht aan de nieuwe sociale woonmaatschappij Woonsprong, die het sociale wonen organiseert in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg. Hun eerste project is de bouw van een nieuw appartementencomplex in Oudenburg, dit in samenwerking met de stad. Aan de achterzijde schiet de bouw van de nieuwe vrije basisschool H.Familie goed op. Eens dit is afgewerkt en de verhuizing gedaan, kan de afbraak gebeuren en de bouw van nieuwe huur- en koopwoningen, ook een project van Woonsprong, beginnen.

Naast sociale woongelegenheden en ondergrondse garages op de site in de Hoogstraat komen op het gelijkvloers de buitenschoolse kinderopvang en een polyvalente zaal die gecombineerd zal bruikbaar zijn voor zowel de BKO, de vrije basisschool of gehuurd zal kunnen worden. “Omgekeerd zal de BKO ook gebruik kunnen maken van de speelplaats van de school”, licht ondervoorzitter Romina Vanhooren toe.

Eerst is het natuurlijk nog afwachten hoelang het archeologische onderzoek zal duren. “Er is veel kans dat hier Romeinse aanwezigheid wordt gevonden. Dit is zeker een unieke kans om dit gebied, dat in het castellum ligt, in kaart te brengen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.