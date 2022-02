Sloop hoogspanningslijn volop aan de gang

In kader van het Stevin-project breekt Elia de hoogspanningslijn (150kV) tussen hoogspanningsstations Brugge-Waggelwater en Eeklo-Pokmoer af.

Van 1 tot 4 februari zijn de afbraakwerken in de Waggelwaterstraat in Brugge aan de gang. Gedurende de werken is er geen verkeer mogelijk via de Waggelwaterstraat. Het AZ Sint-Jan blijft bereikbaar via de Oostendse Steenweg.

Elia breekt er concreet de hoogspanningslijn van 150 kV tussen Brugge en Eeklo af. De hoogspanningslijn kruist de Waggelwaterstraat in Brugge. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om tijdens de werken verkeer toe te laten onder de hoogspanningslijn.

Daarom wordt de Waggelwaterstraat tussen de Lieven Bauwenstraat en het rondpunt aan het AZ afgesloten voor verkeer. De werken gebeuren uitsluitend ‘s nachts tussen 22 en 6 uur omdat de verkeersintensiteit op dit moment het laagst is. Bij slecht weer worden de werken mogelijk uitgesteld.