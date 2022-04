Sloeber zoekt een baasje die hem niet te lang alleen laat

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Zij zoeken een thuis voor Sloeber, een Mechelse herder van tien maanden die niet goed alleen kan zijn.

“Sloeber werd weggehaald bij zijn vorige baasjes omdat zijn huisvesting echt niet oké was”, weet medewerker Gaëlle Pannecoucke. “Hij vraagt dan ook redelijk wat tijd en moeite. (lacht) Sloeber is een typische puber. Bomvol energie, dolenthousiast, verzot op spelen en knuffels en overgelukkig zodra je zijn wandelleiband bovenhaalt.”

Aanhankelijk

“Hij wil eigenlijk niets liever dan bij je zijn”, vult vrijwilliger Kyler Hanskens aan. “We hebben hem nog niet weten bijten of grommen, hij is heel lief en aanhankelijk. Vooral als je hem aait, kruipt hij zo bij je op de schoot. Hij wandelt ook flink aan de leiband.”

Die aanhankelijkheid heeft helaas ook een nadeel. “Sloeber kan nog niet alleen zijn”, aldus Gaëlle. “Als je hem te lang alleen laat, dan slaat hij aan het slopen. We zoeken dus baasjes die hem zeker de eerste maanden niet alleen zullen laten. Een grote tuin is een must.”

Sloeber kan het niet vinden met kleine kinderen en katten. Afhankelijk van de hond, lijkt hij het met soortgenoten wel goed te doen.