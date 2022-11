Sleutel aan gewezen herberg de Engel herdenkt Jeanne Rose

Aan de gewezen herberg de Engel wordt een sleutel geplaatst als herinnering aan Jeanne Rose, het eerste burgerslachtoffer in Vlamertinge tijdens de Eerste Wereldoorlog. Frans Lignel, voorzitter van Heemkring Flambertus, ging op zoek naar haar verhaal.

Het project Verloren Sleutels werd in het leven geroepen door het In Flanders Fields Museum en de Stad Ieper om de burgerslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Elke sleutel brengt een burgerslachtoffer in herinnering en wordt op een plaats verankerd die past bij het slachtoffer. Op de sleutel is de naam, overlijdensdatum en leeftijd van het slachtoffer in brons gegraveerd. In Vlamertinge komt nu zo’n sleutel voor Jeanne Rose.

“Elk jaar zoek ik een verhaal over een ontroerende gebeurtenis die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het dorp Vlamertinge plaatsvond”, vertelt Frans Lignel. “Op 7 oktober 1914 begonnen Duitsers Ieper te beschieten. De mensen vertelden dat een Duits leger van wel 20.000 man in aantocht was. De Ieperlingen vertrokken naar veiliger oorden. Dezelfde woensdagnamiddag was rond 14.30 uur een trein uit Vlamertinge vertrokken naar Ieper. Om 15 uur was het Ieperse station door de Duitsers bezet. Enkele Vlamertingse jongeren die op de trein zaten, keerden te voet naar Vlamertinge terug maar werden door Duitse troepen bij het Seminariekasteeltje, de woning van Carlos Valcke, gevangengenomen. Nog diezelfde dag arriveerden Duitse troepen in Dikkebus en Vlamertinge. Ze kwamen hier aan rond 17 uur. In de nacht van 7 op 8 oktober logeerden er wel 2.000 soldaten in Vlamertinge.”

Uit Mechelen

“De avond van 7 oktober 1914 waren enkele vluchtelingen uit Mechelen in de keuken van estaminet De Engel bezig met aardappelen te schillen, toen enkele Duitse soldaten in de keuken kwamen en zagen dat die vrouwen zeer bevreesd waren. Een Duitse soldaat trok zijn revolver en mikte. Een schot ging af en Jeanette Rose uit Mechelen, 30 jaar oud en echtgenote van Petrus Segers die soldaat was in het Belgisch leger, werd dodelijk getroffen in de borst. Dat gebeurde in het bijzijn van haar moeder en haar zuster. Jeanne Rose was van een eenvoudige familie die door het lot, zeg maar noodlot, toevallig in ons dorp vertoefde toen ze met haar familie op de vlucht was voor de Duitsers. Zij was dus het eerste burgerlijk slachtoffer in Vlamertinge.”

Heemkring Flambertus nam het initiatief om bij de gewezen herberg De Engel de herinnering in het kader van Verloren Sleutels een voorlopige plaats te geven. Die sleutel gaat dan even weg als de werken aan de Poperingseweg beginnen.

Engel Pluym

Er zal binnen afzienbare tijd, op initiatief van het In Flanders Fields Museum in de Rodenbachstraat, nog een sleutel geplaatst worden voor Engel Pluym die op 8 november 1915 op 63-jarige leeftijd samen met Felicien Vermeulen (54) uit Vlamertinge, Henri Legrand (68) uit Komen en Eduard Depuydt (77) uit Voormezele door een obus om het leven kwam toen ze aan herberg De Hoop hun weekloon gingen ontvangen. Er vielen toen ook een 25-tal gewonden. “Het eerste burgerslachtoffer in Vlamertinge is wel Jeanne Rose. Zij staat symbool voor het zoveelste slachtoffer van zinloos oorlogsgeweld. Het zijn altijd de gewone mensen die een heel zware prijs betalen”, besluit Frans Lignel.