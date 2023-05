Sleeplife Roeselare steekt in een nieuw jasje: “Focus op nog meer comfort voor klanten”

Sleeplife Roeselare steekt sinds kort in een nieuw jasje. Zo kwam er onder andere een nieuwe belevingsruimte en nog meer testruimte. Dit allemaal om nog meer comfort aan te bieden aan de klanten. “Een renovatie drong zich zeker niet op, maar bij Sleeplife willen ze meegaan met hun tijd. Vandaar deze Sleeplife 2.0”, klinkt het.

Sleeplife telt in totaal 20 winkels en verkoopt al meer dan dertig jaar slaapcomfort op maat. “Wij focussen ons op een persoonlijke benadering en proberen slaap op maat van de klant te verkopen”, opent Lieven Sercu, zaakvoerder van Sleeplife Roeselare, het gesprek.

Comfort optimaliseren

En om dat comfort nog te verbeteren, werd besloten om Sleeplife Roeselare in een nieuw jasje te steken. “Sleeplife wil naar een 2.0 verandering gaan met hun winkels en op die manier willen ze ook meegaan met hun tijd”, gaat Lieven verder. “De volledige winkel werd dus onder handen genomen. Maar voor ons was de nieuwe belevingsruimte wel het belangrijkste. Op die manier kunnen we het slaap-DNA beter uitmeten en kunnen we die beleving nog meer optimaliseren. We hebben ook nog meer testruimte laten maken. Zo hebben de klanten nog meer keuze, maar in principe zou het voor hen zo wel gemakkelijker moeten zijn om ook de juiste keuzes te maken. De focus van de renovatie lag dus echt wel op nog meer comfort bieden aan onze klanten.” Ook voor Lieven zijn team heeft de renovatie een positief effect. “Wij werken hier met zes mensen en ook voor hen is zo’n verandering wel eens leuk. Dat geeft meteen een nieuwe schwung aan de dagdagelijkse taken.”

Slaap-DNA actiedagen

Sleeplife Roeselare had zo’n twee weken nodig om de winkel om te vormen naar de Sleeplife 2.0. Half april ging de winkel uiteindelijk open voor het grote publiek. “Die heropening is zeer goed verlopen en qua timing zat het ook wel goed, want het liep samen met de slaap-DNA actiedagen, die nog tot en met zondag 6 mei lopen.” (MB)