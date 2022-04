Slechtvalken Jara en Cor hebben 2 kuikens

Slechtvalken Jara en Cor zijn de trotse ouders geworden van twee prachtige paaskuikens. Het koppel roofvogels woont al sinds vorig jaar op de Sint-Maartenstoren in het centrum van de stad. Via een webcam kan iedereen delen in hun babygeluk.

De slechtvalkensoap, die elk voorjaar honderden Kortrijkzanen in de ban houdt, kende afgelopen weekend een (voorlopig) gelukkige afloop. Cor en Jara, de twee valken die vorig jaar de nestbak hoog op de Sint-Maartenstoren wisten te veroveren, zijn de trotse ouders geworden van twee slechtvalkbaby’s. Dat kondigde Yves De Bosscher van Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen aan via sociale media. Het eerste kuiken werd geboren op vrijdagochtend 15 april om 8.24 uur na 38 dagen broeden. Om 10.44 kroop ook zijn of haar broertje of zusje uit het ei.

Beide kuikens wegen op dit moment 35 tot 40 gram. Maar lang zal dat niet duren. Al na drie weken zullen de jongen een volledig verenkleed hebben en beginnen met hun vleugels te slaan, om de vliegspieren te oefenen. Zes weken na het uitkomen vliegen ze normaal uit, in het begin nog ietwat stuntelig, maar al snel zouden het uitstekende vliegers moeten worden. Binnen een luttele vijf weken kunnen ze al bijna een kilo wegen en ongeveer even groot zijn als hun vader. De kans dat beide kuikens die fase van hun leven halen, is best groot. “Kortom, het ziet er goed uit voor de slechtvalken in Kortrijk”, aldus een enthousiaste Yves.

Slechts één jong sinds 2008

Sinds een dikke vier jaar staat er permanent een camera gericht op de nestbak in de toren van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk. De bak zelf staat er al sinds 2008. Er passeerden al verschillende slechtvalken de revue. Helaas bleef in al die tijd slechts één jong in leven. Schepen Bert Herrewyn doopte haar indertijd Manten, naar de beschermer van de stad. Vorige zomer verjaagde Jara nog Emma, de moeder van Manten. Cor mocht blijven, hij probeerde de verlaten eieren van Emma te bebroeden, maar tevergeefs. Dit jaar beleven Kortrijks bekendste slechtvalken dus een gelukkiger verhaal. Een naam voor de twee kuikens moet nog gekozen worden.

Wil jij het wel en wee van Jara, Cor en hun kroost op de voet volgen? Dat via de Facebookpagina van Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen. (Annelies Nollet)