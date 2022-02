Slechts twintig demonstranten betogen tegen hoge energieprijzen

In de binnenstad van Brugge vond deze namiddag een betoging, met eerder magere opkomst, plaats tegen het energiebeleid in ons land. De manifestanten ageerden niet alleen tegen de hoge energieprijzen maar ook tegen het eerdere afschaffen van de terugdraaiende teller voor zonnepanelen.

Dé grote massa was het niet die zondagnamiddag kwam opdagen op ‘t Zand in Brugge voor de ‘Niet met ons-betoging’ tegen het energiebeleid ons ons land. We telden niet veel meer dan twintig deelnemers voor dit gezamenlijke initiatief van de actiegroepen ‘belofte maakt schuld’, ‘behoud terugdraaiende teller’ en ‘Solar 2024’.

Deze laatste groep wil overigens uitgroeien tot een politieke partij die in 2024 naar de kiezer trekt. De actiegroepen kwamen ook vorig jaar al op straat en ageerden toen tegen het afschaffen van het voordeel van de terugdraaiende teller voor mensen met zonnepanelen. Dat was toen een beslissing van het Grondwettelijk Hof maar de manifestanten voelen zich toch bekocht door de politici omdat de compensaties hiervoor volgens hen veel te beperkt waren.

“Wij zijn hier bijna allemaal gedupeerden. We volgden de oproep van de politiek om dure zonnepanelen te plaatsen maar zijn er bekaaid vanaf gekomen”, zegt actievoerder Kristof Neyt. “Daarnaast zijn we ook tegen de vanaf juli geplande afschaffen van het dag- en nachttarief tot slechts één tarief en tegen de invoering van het capaciteitstarief op hetzelfde moment. Dat zijn immers allemaal zaken die bij veel gebruikers zullen zorgen voor een nog hogere energiefactuur.”

En uiteraard was er ook protest te horen tegen de huidige hoge prijzen voor energie en gas. “Deze regering geeft een luttele premie en verlaagt enkel voor elektriciteit de btw terwijl het vooral de prijzen zijn voor gas die de pan uitswingen”, was te horen bij en van de sprekers op het podium.

“Bovendien worden die maatregelen die de prijzen zouden moeten drukken ingevoerd in maart, als de winter zo goed als voorbij is. Dit is lachen met de mensen.” Na de toespraken op ‘t Zand hielden de manifestanten nog een optocht naar de Markt en terug.

(PDV)