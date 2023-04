Slechts twee duurzame projecten gesubsidieerd vanuit Europees Fonds

Vanuit Europa wordt er geld vrijgemaakt voor projecten die duurzaamheid moeten bevorderen. Maar slechts 2 van de 35 projecten zijn van onze provincie afkomstig.

EFRO, oftewel het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, lanceerde in september 2022 een projectoproep in het kader van de thema’s Slim en Duurzaam Vlaanderen. In de eerste oproepronde werden er in totaal 35 projecten goedgekeurd, met een financiering van 74 miljoen euro. Dat meldt Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns. “Het EFRO-programma zorgt voor een meer competitieve economie met nieuwe kansen voor jobcreatie, ook in West-Vlaanderen.”

Alleen: slechts twee projecten in het rijtje zijn van onze provincie afkomstig, goed voor 6,9 miljoen euro, nog geen tiende van het totaal dus. Waarom het aantal West-Vlaamse projecten zo laag ligt, is niet duidelijk.

Zo’n 6,7 miljoen euro gaat naar het project Innovatieve Leerhubs Mastercampus Roeselare, waarbij de VDAB leerhubs wil creëren, om tech-talenten van de toekomst op te leiden. Daarnaast gaat er 280.000 euro naar het Digital Health Lab van Howest, campus Brugge. Daar willen ze onderzoek doen naar digitale toepassingen binnen de vele uitdagingen naar de toekomst van de zorg toe.