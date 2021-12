Slecht weer gooit roet in het eten bij afscheidstocht van MUG-Heli

De MUG-Heli heeft donderdag en vrijdag een bedankingsronde gehouden. Het huidige toestel dat nog tot 24 december kan ingezet worden, vloog naar de verschillende ziekenhuizen om er de spoeddiensten te bedanken voor de samenwerking.

Vandaag moest men zich door het slechte weer helaas beperken tot AZ Zeno Knokke en de Brandweer Brugge. Bij de brandweer Brugge kregen de piloten een heus schuimtapijt en waterkanon om als welkom.

Majoor Jeroen Bonte van de Hulpverleningszone 1 mocht een geschenk in ontvangst nemen uit handen van Dokter Nicolas Müller, al jaren de dokter achter de MUG en het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening.

Giften

Omgekeerd had ook de majoor een geschenk namelijk een boek over de geschiedenis van de Brugse brandweer waarin ook de MUG-Heli aan bod komt. Het huidig toestel zal nu ingezet worden tot 24 december. Nadien is het wachten tot half februari op de nieuwe heli type Lifeliner die vanuit Albertville komt. Daar krijgen de piloten nu al de nodige opleiding voor.

De MUG-Heli kan nog steeds in de lucht gehouden worden dankzij de vele sponsors (bedrijven) en giften van scholen, verenigingen en organisatoren aangevuld met de verkoop van gadgets. Voor het nieuwe toestel zoekt de dokter nu nog naar nieuwe sponsors voor de website en het busje van de MUG-Heli.

(SR/foto DC)