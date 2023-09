Slagers van morgen strijden om ‘Het Gouden Mes’ in Kortrijk Xpo: “Vakmensen weten hoe moeilijk deze opdrachten zijn”

Kenji Fioole van PIVA Antwerpen wint ‘Het Gouden Mes’, de tweejaarlijkse Vlaamse vakwedstrijd voor slagers uit de leertijd/duaal leren. De wedstrijd is een initiatief van Kortrijkzaan Dirk Dupont. Bij de tien deelnemers waren twee West-Vlamingen.

De wedstrijd werd voor de 17de keer georganiseerd en wordt traditiegetrouw gekoppeld aan de vakbeurs ‘Meat Expo-Broodway’ in Kortrijk Xpo. De nationale vakwedstrijd wordt georganiseerd door Syntra West lesplaats Kortrijk en de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België. Tien kandidaten uit het 2de en 3de (specialisatie)jaar slager binnen leertijd/duaal leren van de Vlaamse Syntra opleidingscentra en de centra duaal leren namen deel. Er waren twee kandidaten uit de lescentra van Antwerpen (Piva), drie uit Gent (Syntra Midden-Vlaanderen), drie uit Hasselt (Syntra Limburg) en twee uit Brugge (Syntra West). “Het Gouden Mes biedt die jonge mensen volop de kans zich te profileren in de beroepswereld van de slagers waar het lokale, het ambachtelijke en het artisanale opnieuw in opmars zijn”, aldus wedstrijdleider Norbert Van Speybroeck.

Zware opdracht

“Ze stonden voor een zware opdracht: op anderhalf uur een varkensrug uitbenen, een mignonette afvliezen en rundsvlees en gepelde schouderblad afvliezen en presenteren. Vakmensen weten hoe moeilijk dit is. Dan was er ook nog de opdracht om creatief te zijn met gehakt en spek. Tijdens de wedstrijd heb ik geconstateerd dat ook deze jonge generatie vlot haar plaats zal vinden in de slagerijsector.”

Michiel De Paepe (17) en Angelo Stokkaer (18) van SYNTRA West campus Brugge zijn tevreden met hun deelname. “Het zit niet in de familie. Ik ben al lang bezig met vlees, ik wil weten van waar het komt en hoe ik het kan bereiden: van karkas tot winkel zeg maar. Ik wil het ook leren bereiden in de warme keuken”, aldus Michiel. Bij Angelo zit het ook niet in de familie. “Ik wil graag beenhouwer worden en bewijzen dat ik het kan. Het is een beetje een roeping: met vlees werken, koken en traiteur worden.”

Leuk detail: de wedstrijd is een initiatief van Kortrijkzaan Dirk Dupont. “We zijn 20 jaar geleden begonnen met acht firma’s. Ons promotiemateriaal was een levende koe”, aldus Dirk.