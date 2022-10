Slagerij Witdouck viert zijn 70ste verjaardag: “Onze klanten bepalen ons succes”

Slagerij Witdouck werd opgericht in Waregem in 1952 door Robbrecht en Suzanne Witdouck-Vermeersch, allebei kinderen uit slagerfamilies. Zij hebben hun zaak uitgebouwd tot een succesvolle en moderne winkel, die qua interieur, maar ook qua producten, met zijn tijd is meegegaan.

Helaas, door het vroege overlijden van Robbrecht (48 jaar) was Johan als enige zoon genoodzaakt de zaak met zijn moeder Suzanne (89) en zijn zussen verder te zetten op 18-jarige leeftijd, in 1975. Door zijn inzet en opleiding aan de slagersschool Ter Groene Poorte in Brugge, slaagde hij erin om samen met zijn echtgenote Martine Wittevrongel de zaak uit te bouwen tot een hedendaagse slagerij/traiteurszaak. Ook zijn zoon Peter bezit een passie voor vlees. Hij koos net als zijn vader voor de slagersopleiding in Brugge. “Na enkele ervaringen in het beroep vervoegde ik in 1998 mijn ouders in de zaak”, vertelt Peter trots. “Tien jaar later kwam mijn echtgenote Stéphanie Manhaeghe (39) bij het team.” “In 2013 werd de zaak opnieuw verbouwd tot wat ze vandaag de dag is, dit om met een nieuwe boost aan de hedendaagse wensen te kunnen voldoen”, vertelt Stéphanie.

Klein en fijn

“Onze slagerij staat bekend om zijn zelfbereide en ambachtelijke producten”, gaat Peter Witdouck verder. “Het grootste gedeelte van ons assortiment komt dan ook uit eigen atelier. Onze specialiteiten zijn ons gehakt en onze filet américain (préparé), ons broodje gehakt en onze zelfbereide charcuterie en bloedworst. We hebben een traiteurafdeling waarvoor we twee koks in dienst hebben. In tegenstelling tot vele concullega’s die hun aanbod steeds meer uitbreiden, houden wij het liever klein en fijn. We verwennen onze klanten met een vlotte bediening en een mooie selectie van kwaliteitsproducten. Dat is waar wij met ons team elke dag opnieuw naar streven. Vandaar ook dat wij ter gelegenheid van het Weekend van de klant en ons 70-jarig bestaan een hapje en een drankje aan onze trouwe klanten hebben aangeboden. Want tenslotte zijn zij het die het succes van onze zaak bepalen. Wij hopen hen nog vele jaren te mogen bedienen”, besluit hij.