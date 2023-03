Slagerij Rik en Sabine sluit na 37 jaar de deuren

Na een carrière van 37 jaar op de Marktplaats in Moorslede sloot het slagerskoppel Rik Vanhaverbeke en Sabine Verhaeghe zondagmiddag voorgoed de deuren van hun slagerij. Het koppel geniet voortaan van hun pensioen. “We zullen onze vaste klanten hard missen en hopen stiekem dat er hier terug een handelszaak komt.”

Slagerij Rik en Sabine was jarenlang een vaste waarde in het centrum van Moorslede. 37 jaar geleden startten het koppel, dat toen nog in Slypskapelle woonde, er hun zaak op. “Er was hier voordien al een beenhouwerij, maar die stond al een eindje leeg. We begonnen tijdens de eindejaarsperiode en wisten daardoor onmiddellijk wat hard werken was.”

Aanvankelijk spitste de slagerij zich vooral toe op charcuterie, later kwamen daar traiteurgerechten bij. “We zijn eigenlijk meer en meer uitgegroeid tot een traiteur dan een slagerij.” Het koppel merkte tijdens die vele jaren dat er ook veel veranderd is binnen de stiel. “Toen we begonnen waren er hier in de gemeente nog zeven beenhouwerijen, nu wij stoppen zijn er dat nog twee.”

Revalidatieperiode

Bloedworst, droge worstjes of gehakt. Het zijn enkele van de specialiteiten van Rik, die een opleiding tot slager volgde aan de Groene Poorte. “Daarnaast volgden we samen ook een traiteursopleiding in Kortrijk”, aldus Sabine. Inmiddels zijn beiden 60 geworden. Enkele maanden geleden beslisten Rik en Sabine om eind maart op pensioen te gaan. “Tijdens de oudejaarsperiode voelden we wel dat de vele uren van de afgelopen 37 jaar in onze kleren beginnen te kruipen. De laatste weken voelde het toch maar heel erg raar aan. Wat zouden we gaan doen eens we op pensioen zijn?”

Voor Rik wacht alvast een lange revalidatieperiode. Twee dagen nadat de slagerij de deur sloot, moet hij reeds onder het mes voor een nieuwe knie. “We hebben een huisje gekocht vlakbij de gemeenteschool waar vier van onze zeven kleinkinderen school lopen. Nu we op pensioen zijn zullen we een beetje langer slapen en een beetje minder kuisen. Dat laatste hebben we urenlang gedaan. We waren misschien niet de vroegste vogels, maar waren vaak ’s avond erg laat nog in de weer.”

Opvolger

De slagerij en de bijhorende woning staan inmiddels te koop. “Het mooiste zou zijn dat er een opvolger voor ons komt en er een slagerij blijft op deze uitstekende locatie. We beseffen maar al te goed dat er nog maar weinig slagerijen bijkomen. Een nieuwe handelszaak zou al heel mooi zijn. Dat brengt extra leven in de brouwerij.”