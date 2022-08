Slagerij Pierloot staat na zes maanden weer over te nemen

Het heeft niet mogen zijn. De bekende slagerij Pierloot op de Burg in Torhout, sinds januari omgevormd tot Keurslager Stijn en Leen, is alweer gesloten. De winkel van de eigenaars en gepensioneerde zaakvoerders Luc Pierloot en zijn vrouw Ann Desender staat vanaf september opnieuw over te nemen. De hoofdreden voor Stijn en Leen om er zo snel mee te kappen? Personeelstekort!

Het zag er aanvankelijk nochtans mooi uit. Luc (60) en Ann (60) konden hun levenswerk laten voortzetten door jonge opvolgers: Stijn Everaert (39) en zijn vrouw Leen Bolle (35). Die runnen al enkele jaren hun eigen keurslagerszaak in de Hugo Verrieststraat in Ichtegem en wilden er graag een tweede vestiging bijnemen. Een hele uitdaging, maar dankzij Lucs raad en daad tijdens de beginweken zou dat moeten lukken. Helaas liep het even anders.

Zoektocht naar overnemers wordt niet simpel

“Onze trouwe slager Christophe Demey, die al sinds 1992 bij ons in dienst is, bleef na de overname de draaischijf in het atelier van de Torhoutse winkel”, doet Luc het verhaal. “Na 30 jaar wist hij perfect hoe het allemaal functioneerde. Maar begin maart werd hij totaal onverwacht door een zware medische aandoening getroffen en viel uit. Dat was voor Stijn en Leen uiteraard een serieuze streep door de rekening. Komt daarbij dat een andere slagersknecht eveneens verdween en het vinden van nieuwe krachten jammer genoeg niet lukte. Dan wordt het bijna ondoenbaar om twee winkels te blijven runnen. En dus heeft het koppel eind juli een punt achter de Torhoutse vestiging gezet.”

“Doodjammer dat onze klanten door omstandigheden nu in de kou staan”

“Gezien het gebouw van ons is, zoeken we vanaf september nieuwe overnemers. Die kunnen bij de zaak wonen, want er is een ruim appartement boven. We willen het pand gerust aan hen verkopen, mochten ze dat willen. We schakelen een gespecialiseerd bureau in om geschikte mensen te vinden voor de overname, want we beseffen dat de zoektocht niet simpel wordt. Een slagerij uitbaten, is een schitterende job, maar je moet er keihard voor werken, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”

Mislukte overname doet pijn

Slagerij Pierloot is half november 1955 van start gegaan met wijlen André Pierloot als pionier. In 1978 kwam zoon Luc mee in de zaak. In september 1986 trouwde hij met Ann Desender, die vanaf dan de klanten begon te bedienen. Ze namen de winkel begin 1993 officieel over. Geleidelijk aan evolueerden ze van de verkoop van uitsluitend vers vlees en wat charcuterie naar een heuse traiteurzaak.

“Het doet me uiteraard pijn dat de overname mislukt is”, zegt Ann. “Ik vind het doodjammer dat onze klanten na al die jaren in de kou staan. Ik had met velen een sterke band. Dat babbeltje in de winkel, het vaak uit het hoofd weten wat ze zouden bestellen, oudere mensen helpen bij het betalen en noem maar op. Ik heb in de slagerij zoveel mooie momenten gekend.”

Stad verliest aantal voedingszaken

Luc wil bij een nieuwe overname met veel plezier de opvolgers helpen bij het inlopen. “Ik denk dat het belangrijk is dat ze de producten en bereidingen die we jarenlang aan de mensen aangeboden hebben, blijven verkopen”, zegt hij. “De klanten zijn dat nu eenmaal gewoon en zo behoud je je cliënteel. Eerst afwachten natuurlijk of we de geschikte overnemers vinden.”

Intussen verliest de binnenstad nog een aantal voedingszaken. De groente- en fruitwinkel Fruitgarden in de Oostendestraat wil naar het Brugse verhuizen, bakkerij ’t Croissantje in dezelfde straat houdt ermee op, kaaswinkel Kaas à Carla in de Karel de Ghelderelaan zoekt (en krijgt) nieuwe uitbaters en viswinkel De Zeeleeuw in de Oostendestraat overweegt er een punt achter te zetten. Het zijn geen simpele tijden.