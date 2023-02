Slagerij Dries opent pop-up langs Zuidstraat in Roeselare: “Mooie uitdaging om winkel in centrum te hebben”

Op woensdag 1 maart opent slagerij Dries langs de Zuidstraat in Roeselare een pop-up winkel. Midden maart starten aan de Kop van de Vaart verfraaiingswerken en die zullen een impact hebben op de bekende slagerij die er al 13 jaar gevestigd is. “Onze winkel blijft er open en bereikbaar, maar we willen ons enthousiaste personeelsploeg werk kunnen geven. Een tijdelijke winkel in de stad is ook een extra uitdaging waar we misschien in de toekomst ook onze vruchten van plukken.”

Dries Sentobin (36) en Eline Vergauwe (34) runnen al sinds 2010 slagerij Dries. De slagerij vlakbij de Kop van de Vaart is inmiddels een gevestigde waarde in de stad.

Even paniek

In december kregen Dries en Eline te horen dat het stadsbestuur de omgeving van de Kop van de Vaart wil opfleuren. Zo wil de stad onder andere de parking nabij de slagerij aanpakken. “Een fleurige buurt is natuurlijk leuk, maar toen we het nieuws hoorden, was er toch even paniek. Zouden we nog genoeg parkeerplaatsen overhouden en wat tijdens de periode van de werken?” Ondertussen kregen Dries en Eline al duidelijkheid over de parkeerplaatsen in de omgeving van hun zaak. Daar komen onder andere enkele kortparkeerplaatsen.

“We willen ons team graag werk blijven geven en zochten snel naar een locatie om een pop-up te openen”

De werken in de omgeving van de Kop van de Vaart starten midden maart en zullen zo’n tien weken duren. “We zullen tijdens die werken voortdurend bereikbaar zijn en de winkel blijft ook open volgens de normale openingsuren. Toch beseffen we dat de werken een impact zullen hebben op onze werking. We kunnen rekenen op een enthousiast team van tien mensen. We willen hen graag werk blijven geven en zochten dan ook snel naar een locatie om een pop-up te openen.” Die werd gevonden in de Zuidstraat. “Tine van het Kaasatelier kennen we heel erg goed. Toen zij onlangs aangaf dat ze met haar zaak zou stoppen, was de puzzel snel gelegd.”

Slagerij Dries… in het klein

Aanstaande woensdag openen Dries en Eline de deuren van hun pop-up. “Slagerij Dries in het klein. Het is de bedoeling om een drietal maanden op beide locaties te werken. Langs de Zuidstraat zullen we niet produceren, maar het aanbod zal er wel gelijkaardig zijn van dat in onze slagerij langs de Kaaistraat.”

Zo zullen klanten in de Zuidstraat onder andere de alom gekende droge worstjes van Slagerij Dries kunnen kopen en worden er ook belegde broodjes aangeboden. “Tot het einde van de werken blijven we in de Zuidstraat, maar het is niet de bedoeling dat we daarna twee winkels houden. Voor ons is het een mooie uitdaging om eens een winkel te hebben in ‘t stad. Naar klanten toe kunnen we daar in de toekomst misschien ook de vruchten van plukken in onze bestaande winkel nabij de Kop van de Vaart.