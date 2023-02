Slagerij Authentiek uit Maldegem blinkt uit op Europese vakwedstrijd

Sharon Duyvejonck (34) en Stefan Van Kerschaever (51) van Authentiek zullen hun deelname aan de Europese vakwedstrijd Confrérie des Chevaliers du Goûte-Andouille de Jargeau niet vlug vergeten. Negen van hun lekkere topproducten van hun slagerszaak vielen in de prijzen.

Alles bij elkaar werden er tijdens de Europese vakwedstrijd in Eindhoven duizend producten gekeurd. Met 9 producten een prijs in de wacht slepen, is dus een hele prestatie. Ze wonnen gouden medailles voor hun tripel bierpaté, grillworst met kaas en porchetta.

De twee zilveren eretekens waren voor de kippengrillworst en chorizo. Ten slotte haalden vier producten een bronzen derde plaats: hun crèmepaté, Parma-salami, Italiaanse boerenham en mediterraans noothammetje. Voor een eerste deelname is dat een meer dan uitstekende prestatie.

Artisanaal en origineel

“Dat we het zo goed gingen doen, hadden we niet verwacht”, vertelt Sharon. “Als kleine beenhouwerszaak zijn we er best wel trots op dat we in zoveel categorieën in de prijzen vielen. Het moedigt ons aan om het nog beter te doen. Volgend jaar nemen we zeker opnieuw deel en zullen we proberen in elke categorie goud te behalen. Wie weet worden we dan wel Nationaal of Europees Kampioen”, klinkt het enthousiast.

Al van bij de oprichting van hun slagerszaak in juni 2015 kiezen Sharon en Stefan resoluut voor een artisanale aanpak. En dat appreciëren hun klanten. “We proberen steeds origineel uit de hoek te komen”, aldus Sharon. “Zo lanceerden we in oktober vorig jaar de Authentique’s Dinner Box, met eigen producten en uitleg over hoe je die lekker klaarmaakt. Een aantal van onze boxen bevat ook gerechten die heel geschikt zijn om samen met kinderen te bereiden. Zo bieden we onze klanten altijd meerwaarde”, besluit Sharon.

