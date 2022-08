Slachtoffers van WOI worden herdacht tijdens officiële plechtigheid aan de vooravond van de Vierdaagse van de IJzer

Maandagavond vond het startevent voor de 49ste editie van de Vierdaagse van de IJzer plaats in Oostduinkerke. De paardenvissers, die mee aan de wieg stonden van de Vierdaagse, begeleidden tientallen prominenten van de Zeedijk tot aan het monument van de gesneuvelden aan de Sint-Niklaaskerk.

Naar jaarlijkse traditie start de internationale vierdaagse wandelmars met een officiële plechtigheid aan de vooravond van de eerste wandeldag. Naast het sportieve luik en de vriendschappelijke sfeer willen de organisatoren hiermee een moment van ingetogenheid en respect inbouwen om de vele slachtoffers onder militairen en burgers te herdenken die in de regio zijn gevallen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In de stoet stapten naast een aantal vaderlandslievende verenigingen en militairen ook heel wat prominenten mee, die aan het monument een bloemenkrans neerlegden. Onder hen André Flahaut (voormalig minister van Defensie), Geert Bekaert (directeur Commonwealth War Graves Commission), gouverneur Carl Decaluwé, het bestuur van de Koninklijke Orde van de Paardevisser en paardenvisser Marius Dugardein.

Waarnemend Koksijdse burgemeester Stéphanie Anseeuw zei in haar speech dat de wandelmicrobe sinds corona nog nooit zo had toegeslagen en ze promootte de wandelroutes in de streek. De lokale folkloredansgroep De Juttertjes en de Oud-IJslandvaarders gaven in traditionele klederdracht nog een staaltje van hun volksdansrepertoire ten beste. De plechtigheid werd afgesloten met een moment van bezinning, de Last Post, de Europese hymne en het nationale volkslied.

In tegenstelling tot andere jaren konden deze avond de wandelaars nog niet aan hun wandelparcours beginnen. Het officiële wandelstartschot is dinsdag 23 augustus om 8 uur. Wie nog niet vooraf heeft ingeschreven, kan nog altijd deelnemen en inschrijven op de wandeldagen zelf – info@vierdaagse.be – www.vierdaagse.be/.