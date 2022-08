Slachtoffers naziconcentratiekampen herdacht

Op maandag 15 augustus had in Moen de traditionele herdenking plaats van de ‘Onthoofden van München’ en alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen.

De viering is ook de herdenking van de bevrijding van de kampen, nu 77 jaar geleden. Het was al voor de 39ste keer dat deze huldiging plaatsvond. Aan de basis van deze plechtigheid ligt de onthoofding van 16 mensen in München. Frans Goossens, voorzitter van NSB-Zwevegem-Moen: “Jonge mannen uit onze regio die zich hadden verzet tegen het naziregime, werden veroordeeld. Enige tijd later werden ze onthoofd in München. Een aantal van hen kwam uit Groot-Zwevegem. Enkel wijlen Roger Goossens kon aan de dood ontsnappen. Na hun veroordeling had hij beloofd hen nooit te vergeten.”

Aanvankelijk werd deze herdenking in familiekring gehouden, maar sinds 1984 kreeg de herdenking een officieel karakter. Na de kerkdienst volgde een bloemenhulde aan het monument in Moen. Het geheel oogde vrij indrukwekkend. Er waren zo’n 50 vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen uit het ganse land aanwezig. Verder waren er ook een twintigtal instanties of personen die een bloemstuk aan het monument wensten te leggen. De herdenking werd muzikaal opgeluisterd door Kon. Harmonie De Verenigde Vrienden uit Sint-Denijs. (GJZ)