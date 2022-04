Slachtoffer opzettelijke aanrijding in Roeselare nog steeds aan het revalideren: “Ik zou graag opnieuw fietsen”

Een maand nadat Johan Vermeulen (67) in Roeselare van het fietspad gemaaid werd door de 20-jarige Louis G., is hij nog steeds aan het revalideren van zijn verwondingen. “Ik zou graag opnieuw fietsen, maar dat is de eerste maanden nog niet aan de orde”, zegt hij. “Het was een echte moordaanslag.”

Johan Vermeulen (67) fietste op 25 maart rond 18 uur langs de Mandellaan in Roeselare toen hij aangereden werd door de witte Peugeot Partner van Louis G. (20).

Poging doodslag

“Van het ongeval zelf weet ik helemaal niets meer”, vertelt Johan. “Het is één zwart gat tot ik wakker werd in het ziekenhuis. Mochten ze mij daar niet verteld hebben wat er gebeurd was, had ik zelfs nooit geweten dat ik aangereden was. Nu blijkt dat het eigenlijk een moordaanslag was, anders hadden ze hem niet opgepakt voor poging doodslag.”

Het was inderdaad al snel duidelijk dat het niet om ongeval ging, maar dat Louis G. Johan moedwillig van het fietspad maaide. Tijdens een eerste verhoor verklaarde G. dat hij kwaad was op de wereld en iets wou doen aan de overbevolking.

Aanhouding verlengd

Hij zou al enige tijd kampen met psychische problemen en testte ook positief op drugs, al beweerde hij dat hij die dag niets gebruikt had. Sindsdien zit de jongeman in de cel, zijn aanhouding werd afgelopen dinsdag nogmaals verlengd.

Zijn advocaat Alexander Verstraete wacht het psychiatrisch verslag af. “Tot dan heeft het geen zin om aan te dringen op een voorlopige invrijheidsstelling”, zegt hij.

Evenwichtsstoornissen

Intussen wacht Johan nog een lange revalidatie. Na het ongeval verkeerde hij even in levensgevaar. “Nu heb ik nog zes of zeven onderzoeken op de agenda staan in het ziekenhuis. Ik heb vooral last van mijn hoofd.”

“Ik zou graag opnieuw fietsen, maar dat is de eerste maanden nog niet aan de orde. Ik heb nog veel last van evenwichtsstoornissen. We willen nu in de eerste plaats het proces afwachten.”