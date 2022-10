Skyline Communications organiseert comedyavond voor het goede doel

Op de Dag Tegen Kanker stelt Skyline Communications de affiche voor van de nieuwe editie van Comedy For Charity, die plaatsvindt op 6 december. De inkomsten ervan gaan integraal naar de Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen (LVV), een patiëntenorganisatie voor (ex-) patiënten met lymfeklierkanker en hun dierbaren.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Skyline Communications een grootschalige campagne ten voordele van een goed doel. “Sociaal engagement is een belangrijke pijler binnen onze bedrijfscultuur”, vertelt Julie Desmet, HR-medewerker bij Skyline. “Dit jaar hebben we gekozen om geld in te zamelen voor de vzw LVV. Lymfeklierkanker en kanker in het algemeen is een vreselijke ziekte waarmee veel mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen, ook bij ons. De campagne van dit jaar luidt dan ook ‘stand up against cancer’. Tijdens deze campagne organiseren we een hele reeks acties ten voordele van LVV, zoals een soepverkoop of rospotactie, maar het hoogtepunt is de ferme stand-upcomedyshow.”

Affiche

Op 6 december treden vier topcomedians op in Skyline Park, de Izegemse bedrijvencampus waar zich ook het hoofdkantoor van Skyline Communications bevindt. Op het programma staat onder meer David Galle, die momenteel rondtoert met zijn nieuwe show “Joepie”. Ook Piet De Praitere, bekend van heel wat (West-)Vlaamse komische fictie en opkomend talent Stijn Vandermeeren staan op de affiche. Stijn Vandermeeren won de meest recente Lunatic Comedy Award en komt daarmee in het lijstje van Gunter Lamoot, Lieven Scheire, Jens Dendoncker, Philippe Geubels en Lukas Lelie. Zij worden allen vakkundig ingeleid door MC Jan-Bart De Muelenaere, die naast comedian ook professionele publieksopwarmer was bij onder meer De Slimste Mens en Gert Late Night.

“De eerste editie van Comedy For Charity was een groot succes. Alle tickets waren uitverkocht en we hebben toen samen met de andere acties een mooi bedrag ingezameld voor VZW Victor”, vertelt Lode Ketelair, Marketing Manager bij Skyline. “Daarom hebben we besloten om het concept dit jaar door te trekken met als doel het minstens even goed te doen. We hebben nu al wat meer ervaring en ook onze eventlocatie heeft ondertussen al wat meer naam en faam verworven. Skyline bekommert zich om alle kosten en de inkomsten van de show gaan integraal naar LVV.”

“Net zoals vele andere vzw’s kunnen wij die hulp zeer goed gebruiken”, reageert Elke Stienissen van LVV. “Acties zoals deze zorgen ervoor dat wij volop voor onze missie kunnen gaan. Wij brengen namelijk lotgenoten met elkaar in contact en informeren hen over de ziekte, de behandelingen en de nazorg via onder andere webinars en symposia. Het doet ons dan ook veel plezier dat er initiatieven worden opgezet die ons daartoe in staat stellen. We zijn Skyline dan ook heel erg dankbaar dat ze onze vzw een warm hart toedragen.”

Meer informatie over ‘Comedy For Charity’ vind je op de volgende website:

skylinepark.be/comedy

.