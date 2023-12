Skischool verdwijnt uit Stationsdreef in Roeselare, zonder nieuwe locatie dreigt sluiting

Na 28 jaar verdwijnt skischool Mont Blanc uit de Stationsdreef in Roeselare. Het pand waar Wim Bracke skiles geeft is verkocht. Hij hoopt op een andere locatie een vervolg te breien aan het succesverhaal. “Tegen april moet er een nieuwe locatie zijn. Ik wil graag in Roeselare blijven”, aldus Wim.

Indoor Skischool Mont Blanc bestaat al sinds 1995. Wim Bracke is er sinds vijf jaar de zaakvoerder. “De skisport zit echt in de lift. Heel wat mensen willen leren skiën. Raar, maar waar. Veel van mijn klanten lieten zich overtuigen na het bekijken van het televisieprogramma ‘De Verhulstjes’”, aldus Wim Bracke. Hij leert per skiseizoen zo’n vijfhonderd klanten skiën of hun skitechniek verbeteren. Dat gebeurt niet op sneeuw, maar via een grote skimachine. “Vergelijkbaar met een loopband. Tijdens intensieve sessies van drie keer tien minuten bereid ik hen voor op wat hen te wachten staat in de skigebieden.”

Skischool Mont Blanc bouwde inmiddels een ruim klantenbestand op. Klanten komen van over heel Vlaanderen om in Roeselare skiles te volgen. “We botsen hier op onze limieten. Doordat de interesse zo groot is moeten we mensen ontgoochelen. We huurden deze locatie, maar nu deze verkocht wordt moeten we op zoek naar een andere stek. In april moeten we hier weg zijn. Op een andere, ruimere locatie kunnen we de skischool hopelijk verderzetten en uitbouwen.”

Voldoende hoog

Er is echter één probleem. Een nieuwe locatie is er nog niet. Ondertussen tikt de klok. “Een nieuwe stek vinden blijkt erg moeilijk. Het gebouw moet voldoende hoog zijn en ook de skimachine moet er in passen. Een loods zou een perfecte oplossing zijn. Die bevinden zich echter vaak op industriezones en helaas mogen recreatieve bedrijven zich daar niet vestigen.” Bracke hoopt toch het toekomstige seizoen, dat start in september 2024, aan te vangen op een nieuwe locatie. “En het liefst van al in Roeselare. De stad ligt centraal en heel wat klanten wonen vlakbij.” Wie een oplossing weet voor de Indoor Skischool kan contact opnemen met Wim Bracke via info@montblanc.be of via het telefoonnummer 051 24 55 63. “Het zou een droom zijn moesten we in onze toekomstige locatie ook een andere activiteit zoals bijvoorbeeld klimmen kunnen aanbieden.”