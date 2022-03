Skippy is terecht! “Boer Gerard krijgt kangoeroepak en etentje cadeau”

Een week lang was het Diksmuidse dorpje Vladslo in de ban van de ontsnapte Skippy, maar nu is hij eindelijk terecht. Frank en Fraucke loofden een kangoeroepak en etentje in de De Smesse uit voor wie Skippy zou helpen spotten en vangen. Boer Gerard is de gelukkige.

“In Vladslo kent iedereen elkaar hé.” Frank Hillewaere (54) deed vorige week een oproep aan zijn buren en dorpsbewoners om uit te kijken naar Skippy. De Bennett wallaby kangoeroe ontsnapte uit de weide bij het huis van Frank en zijn dochter Fraucke (14), nadat hun geitenbok ‘Sammy’ het poortje opende met zijn hoorns.

Skippy sprong richting de bekende militaire begraafplaats van Vladslo, maar na een mislukte poging om hem daar in te sluiten met de politie en toeristen, hield hij zich schuil in het nabijgelegen Praetbos.

Zes mensen nodig

“Boer Gerard verwittigde ons zondagochtend”, vertelt Frank opgelucht. “Skippy was dichter bij ons huis genaderd en bevond zich in vogelvlucht nog op zo’n anderhalve kilometer. Gerard, die niet ver van het Praetbos woont, kon hem spotten vanuit zijn voertuig. Daarop reed hij naar de graskant, waar hij Skippy bij een haag in bedwang kon houden.”

© TP

Met de hulp van de boer, twee fietsers, een buurman en zijn dochters kon Frank het dier voldoende in een hoek drijven en vangen. “Skippy is behoorlijk verzwakt”, aldus Frank. “We hebben hem ondergebracht in een stressvrij kotje, waar hij kan bekomen van zijn wild avontuur. Hopelijk komt het goed.”

De man is zijn helpers niet vergeten. “Zoals beloofd, mag Gerard zich aan een kangoeroepak verwachten en een etentje in de De Smesse in Vladslo. De andere helpers zijn ook welkom. Ik trakteer hen op een aperitief. We zijn echt gelukkig en dankbaar voor alle hulp”, besluit Frank.

(TP)