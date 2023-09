Skateshop Marcel brengt leven in de brouwerij: “Exclusieve collectie combineert skateboarden en Poperingse hopcultuur voor de 25ste Bier- en Hoppefeesten”

De Poperingse Bier- en Hoppefeesten worden op 15, 16 en 17 september georganiseerd. Marcel Skateshop uit de Deken de Bolaan 31 komt hierbij creatief uit de hoek en lanceert een een eigen exclusieve productlijn genaamd ‘Marcel Hops ‘n Pops. De lijn bevat onder andere een skateboard, ter ere van de Hoppefeesten. Met een uniek design van de Poperingse illustrator Xavier Truant. Er zijn ook accessoires, postkaarten, posters. “Een verzamelobject voor de Poperingeliefhebber”, klinkt het bij de eigenaars van Marcel.

“Het is geen klein bier in Poperinge! Op 15, 16 en 17 september viert onze prachtige stad voor de 25ste keer de Bier- & Hoppefeesten, waarin hop en bier, bruisend worden gevierd. Om de feestelijkheden nog specialer te maken, lanceert Marcel Skateshop uit Poperinge een eigen exclusieve productlijn genaamd Marcel Hops ‘n Pops”, klinkt het bij de eigenaars van Marcel. “Samen met Xavier Truant, een getalenteerde Poperingse illustrator, hebben we een productlijn gecreëerd die de levendige wereld van skateboarden verweeft met de rijke hop- en biercultuur van Poperinge. De kenmerkende klare lijnstijl van Xavier, de zachte kleuren en een echt hoppefeest-tafereel geven de collectie een unieke en tijdloze charme.”

Unieke collectie

In de illustratie zien we de eigenaars van MARCEL – met van links naar rechts Viktor Fiey, Karel Vandenbroucke, Cas Haeyaert en Michiel Fiey – een kar trekken met de Hoppekoningin erop, in een feestelijke stoet richting de biertent. “Vooraan in de stoet zien we Marcel, het schattige hondje van de skateshop, op een skateboard. De collectie bestaat uit een reeks unieke items zoals skateboards, T-shirts, postkaarten, posters, bierviltjes, stickers en nog veel meer.”

Marcel Skateshop lanceert een een eigen exclusieve productlijn genaamd ‘Marcel Hops ‘n Pops. © gf

“Stuk voor stuk doordrenkt met het unieke erfgoed van Poperinge en de passie voor skateboarden. Je kan deze prachtige verzamelobjecten met beperkte oplage bemachtigen in Marcel Skateshop, op onze webshop of tijdens de Hoppefeesten op ons standje bij het Hopmuseum.”

Diepe liefde

De eigenaars van MARCEL, rasechte Poperingenaars, hebben een diepe liefde voor hun Hoppestad. “”Dit is duidelijk terug te zien in onze productlijn en de speelse slogan Hops ‘n Pops. Deze slogan verwijst niet alleen naar hop en Poperinge, maar ook naar de skateboardtermen to hop en to pop, wat springen en poppen met je skateboard betekent.”

Ontdek de unieke Marcel Hops ‘n Pops-collectie vanaf vrijdag 15 september exclusief verkrijgbaar bij Marcel Skateshop, op de webshop en op het marktje tijdens de Bier- en Hoppefeesten bij het Hopmuseum!